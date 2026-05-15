추미애 "삼성 노사 갈등 장기화, 지역경제 영향…국민배당금, 미래 대비책"

(수원=뉴스1) 김영운 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 12일 경기 수원시 팔달구 경기도간호사회에서 열린 국제간호사의 날 기념 간담회에서 모두발언을 하고 있다. 2026.5.12/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(수원=뉴스1) 김영운 기자

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 삼성전자의 노사 협상에 대해 "정부나 지방자치단체, 정치권이 적극적으로 중재하고 지원하는 것이 우선"이라는 입장을 밝혔다.

추 후보는 15일 KBS 라디오 '전격시사' 인터뷰에서 "노동자의 정당한 권리는 존중돼야 마땅하지만 또 동시에 반도체 산업같이 국가의 핵심 주력 산업에 대해선 안정성도 지켜져야 하기 때문에 양측이 모두 신중하게 접근을 해주셨으면 좋겠다"며 이같이 말했다.

이어 "삼성전자는 대한민국 경제의 핵심 중요 기업으로, 노사 갈등이 장기화되면 반도체 공급망과 지역 경제에 미치는 영향이 결코 가볍지 않을 것"이라고 우려했다.

일각에서 거론하는 긴급조정권에 대해선 "노동자의 단체 행동권을 크게 제한하는 매우 강력한 수단"이라며 "정부로서도 굉장히 신중할 것"이라고 진단했다.

김용범 청와대 정책실장이 제안한 이른바 '반도체 초과세수 기반 국민 배당금'에 대해 추 후보는 "엉뚱한 말을 꺼냈다고 보는 시각은 잘못된 것"이라며 정책적 필요성을 강조했다.

그는 "로봇과 AI 기술 발전은 생산성을 높이지만 일자리는 대폭 감소시키는 '양날의 검'"이라며 "미래 기술 발전의 성과를 대기업이나 대자본만이 가져가기 쉬운 구조"라고 했다. 특히 "내가 할 일을 AI가 다 해버린다면 내 일자리는 사라질 것이라는 MZ 세대의 불안이 있다"며 국민성장펀드 등을 통해 기술 전환의 이익을 모두가 누릴 수 있도록 대책을 마련하는 것이 중요하다고 했다.

국민의힘의 공세에 대해선 "국민배당금이라는 문제의식 자체는 상당한 의미가 있는 제도"라며 "외국에서도 먼저 구상하고 실현하려 노력하고 있다"고 반박했다. 이어 "우리도 제도 설계가 더 필요하고 국민적 수용성을 위해 활발한 논의가 이어져야 한다"며 "'왜 그런 얘기를 했느냐, 그것 때문에 주가가 떨어졌지 않느냐'며 억지로 꿰맞추면서 정치 공방을 벌이는 건 바람직하지 않다"고 지적했다.