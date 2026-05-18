정원오, 주먹 불끈 '임을 위한 행진곡' 제창…"5월 정신 서울서 잇겠다"

(서울=뉴스1) 박정호 기자 = 정원오 더불어민주당 서울시장 후보(왼쪽)와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청 다목적홀에서 열린 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식에서 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 박정호 기자

정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 "5월 정신을 시민이 주인인 서울로 이어가겠다"고 밝혔다.

정 후보는 18일 오전 서울시청에서 열린 '5·18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석해 방명록에 이같이 적었다. 정 후보는 주먹을 쥐고 '임을 위한 행진곡'을 제창하기도 했다. 이 자리에는 오세훈 국민의힘 후보도 함께했다.

정 후보는 이날 자신의 SNS(소셜미디어)를 통해 "1980년 5월 광주의 시민들은 군홧발과 총칼 앞에서도 민주주의를 포기하지 않았다. 평범한 시민들이 서로를 지키며 끝까지 버텨냈고 그 용기와 연대는 오늘 대한민국 민주주의의 뿌리가 됐다"고 5·18광주민주화운동을 기렸다.

그는 "우리는 최근 다시 한번 민주주의가 흔들리는 위태로운 시간을 겪었다. 계엄과 내란의 밤은 결코 과거의 일이 아니었다"며 "오월의 역사를 기억한다면 우리는 그 어두운 시간을 완전히 극복해내야 한다"고 강조했다.

그러면서 "말로는 5·18 정신을 이야기하면서 정작 헌법 전문에 5·18 정신을 담고자 했던 개헌안에는 반대하고 헌정질서와 민주주의를 부정한 세력을 감싸는 '윤어게인' 정치로는 대한민국의 미래를 지킬 수 없다"고 국민의힘을 겨냥했다.

정 후보는 "다시는 국가 권력이 시민 위에 군림하는 불행한 과거가 반복돼서는 안 된다"며 "혐오와 왜곡, 극단과 독선의 정치 역시 이제는 끝내야 한다"고 강조했다.

이어 "오월의 정신을 오늘의 민주주의와 시민의 삶 속에서 이어가겠다. 권력을 위한 정치가 아니라 시민의 삶을 지키는 정치, 특권과 배제가 아니라 연대와 책임의 행정으로 답하겠다"고 덧붙였다.