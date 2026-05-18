與 행안위 "서울시, GTX-A 철근 누락 알고도 놓쳐…오세훈 직접 답해야"

(서울=뉴스1) 유승관 기자 = 국회 행정안전위원회 윤건영 더불어민주당 간사를 비롯한 여당 위원들이 18일 서울 여의도 국회 소통관에서 GTX-A 삼성역 철근누락 사건 등 서울시 안전불감증 관련 기자회견을 하고 있다. 2026.5.18/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 유승관 기자

더불어민주당은 18일 "서울시는 GTX-A 삼성역 공사 과정에서 발생한 철근 누락과 구조 결함 문제를 지난해 인지하고도 국가철도공단과 국토교통부에 제대로 알리지 않았다"고 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 비판했다.

국회 행정안정위원회 소속 민주당 의원들은 이날 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "국민의힘은 서울시가 이미 공문으로 (관련 문제를) 보고했다고 주장하지만, 근거로 제시된 것은 400~500페이지의 월간 건설사업관리보고서 첨부자료 속 한 두장 정도 포함돼 있는 정도"라며 이같이 밝혔다.

이들은 "행정에도 기본은 있다"며 "시민 안전과 직결된 중대한 문제라면 즉시 명확하게 공유하고 관계기관과 대응해야 하지만 서울시의 대응은 정반대였다"고 쏘아붙였다. 이어 "반면 국가철도공단은 국회 제출 자료를 통해 '4월 29일 서울시의 현황 보고를 받고서야 구체적 상황을 인지했다'고 밝혔다"고 했다.

또한 "서울시는 문제 인지 이후에도 공단과 합동점검, 공정협의회, 현장점검 등을 수차례 진행했지만 그 과정에서 시민 안전과 직결된 구조 결함 문제를 별도 안건으로 공식 논의하거나 알린 흔적은 확인되지 않는다"고 지적했다.

그러면서 "시민이 알아야 할 중대한 안전 문제를 수백 페이지 자료 속에 묻어둔 채 보고했다는 주장은 책임 있는 행정의 태도라고 보기 어렵다"며 "오 후보는 더 이상 '첨부파일' 뒤에 숨지 말고 보고서 속에 묻어둔 책임, 관계기관·시민이 제때 알지 못하게 만든 책임에 대해 직접 답해야 한다"고 촉구했다.