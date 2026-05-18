오세훈 "숭고한 '5·18' 정신, 입맛대로 가공·소비되면 안돼"

[서울=뉴시스] 권창회 기자 = 정원오(왼쪽) 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 서울 중구 서울시청에서 열린 5.18민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석해 국민의례를 하고 있다. 2026.05.18. [email protected] /사진=권창회

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 5·18 민주화운동 46주년을 맞아 "민주영령과 역사 앞에 부끄럽지 않은 바른 대한민국을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

오 후보는 18일 SNS(소셜미디어)를 통해 "다시 한번 그날의 숭고한 희생에 깊은 경의를 표하며 민주영령들의 명복을 빈다"며 이같이 밝혔다. 앞서 오 후보는 이날 오전 서울시청에서 열린 5·18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석했다.

오 후보는 "46년 전 그날, 광주의 거리에 섰던 시민들은 특별한 누군가가 아니었다"며 "매일 아침 골목길에서 다정하게 인사를 나누던 우리의 평범한 이웃들이었다. 그 평범한 시민들이 비범한 결단으로 자유와 존엄을 위해 싸웠다"고 했다.

이어 "대한민국의 민주주의는 결코 저절로 주어진 것이 아니다"라며 "시대를 고뇌했던 국민의 피와 땀, 그리고 이름 없는 희생 위에 세워진 것"이라고 했다.

그러면서 "하지만 오늘 우리는 과연 그 고귀한 정신을 온전히 계승하고 있는지, 무거운 마음으로 되묻게 된다"며 "5·18 정신은 어느 특정 진영이나 세력의 전유물이 될 수 없고 돼서도 안 된다"고 했다.

또 "누군가의 도덕적 결함을 가리는 정치적 방패가 되어서도 안 된다"며 "집단의 이익을 위해 입맛대로 가공되고 편의적으로 소비되어서는 더더욱 안 된다"고 했다.

오 후보는 "민주주의란 이름 뒤에 숨어 원칙과 절차를 무너뜨리고, 법치주의마저 흔드는 사회를 민주영령들께서 바라셨을 리 없다"며 "헌법 정신이 바로 선 나라, 정의와 상식이 흔들리지 않는 사회, 자유와 책임이 건강하게 균형을 이루는 공동체, 그것이야말로 5월 광주가 남긴 가장 준엄한 시대적 과제라고 생각한다"고 했다.

이어 "지금 우리에게 필요한 것도 민주주의의 기본을 다시 세우는 일"이라며 "힘의 논리가 아니라 헌법 질서가 존중받는 사회, 증오와 편 가르기의 정치를 넘어 국민 모두를 품는 성숙한 민주주의로 대한민국은 나아가야 한다"고 덧붙였다.