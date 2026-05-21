장동혁, 빗 속 큰절로 유세 시작…"李, 인간 탈 쓰고 자기 죄 없애려"

(대전=뉴스1) 김기태 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장과 이장우 대전시장 후보, 구청장 후보, 광역 및 기초의원 후보들이 6.3 지방선거 공식 선거운동 첫 날인 21일 대전역 서광장에서 열린 국민의힘 승리 출정식에서 지지를 호소하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 김기태 기자

장동혁 국민의힘 대표가 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫 날 자신의 정치적 고향인 대전을 찾아 빗 속 큰절을 하며 본격적인 유세에 나섰다. 장 대표는 "대전이 승리하면 대한민국이 승리할 것"이라며 캐스팅보트로 불리는 중원 표심에 강력히 호소했다.

장 대표는 21일 오전 대전역 광장에서 열린 대전시당 출정식에서 참석해 이장우 국민의힘 대전시장 후보 및 당 후보들 지원 유세에 나섰다. 앞서 장 대표는 이날 아침부터 이 후보와 유세차를 타고 출근길 인사에 나서기도 했다.

장 대표와 최지예 국민의힘 중앙선대위 상임선대위원장, 김민수·조광한 공동선대위장 등은 비가 내리는 날씨에도 우산을 쓰지 않고 연단에 올랐다. 현장에는 지지자들이 모여 출정식 분위기를 달궜다. 장 대표는 연설을 마치고 유세차에서 뛰어내려 빗 속에서 큰절을 올리며 지지를 호소했다.

장 대표는 "저는 이장우 시장님과 함께 대전에서 처음 정치를 시작했다"며 "선거운동 첫날, 제가 정치를 시작할 때 아무것도 보지 않고 저에게 사랑을 주셨던 대전을 찾아 처음 일정을 하게 됐다"고 대전을 첫 유세지로 택한 배경을 설명했다.

장 대표는 "이재명 대통령이 되자마자 5개 재판을 모두 멈춰 세웠다"며 "대장동 범죄자들의 항소를 포기하고 7800억 원을 그 범죄자들의 호주머니에 집어넣었다"고 주장했다. 이어 "대전교도소를 이전하는 데 8000억 원이 든다"며 "대전교도소 이전 예산을 범죄자들의 주머니에 그대로 집어넣어 준 것"이라고 했다.

장 대표는 "이제 재판 취소를 위해 특검까지 만들겠다고 하고 있다"며 "이재명 대통령이 했던 그 말을 그대로 돌려드리겠다. 대통령이 되더니 자기 죄를 없애겠다는 이런 것이 인간의 탈을 쓰고 할 수 있는 행동이냐"며 강하게 비판했다. 그러면서 "자기 죄를 없애겠다고 국민을 무시하는 것이 대통령의 탈을 쓰고 할 수 있는 일이냐"며 "대통령의 재판을 재개하는 방법은 이번 지방선거에서 승리하는 것이 유일한 방법"이라고 강조했다.

(대전=뉴스1) 김기태 기자 = 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 6.3 지방선거 공식 선거운동 첫 날인 21일 대전 중구 태평오거리에서 출근길 시민들을 향해 인사하고 있다. 2026.5.21/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 김기태 기자

장 대표는 "대한민국이 제대로 갈 수 있도록 하는 유일한 방법은 이번 지방선거에서 승리하는 것"이라며 "대전이 일어서면 대한민국이 일어설 것이고, 대전이 바뀌면 대한민국이 바뀔 것이고, 대전이 승리하면 대한민국이 승리할 것"이라고 목소리를 높였다.

또 "국민의힘을 향한 뜨거운 바람이 불고 있는 것이 느껴지시나"며 "오늘부터 이 나라를 구하겠다는 우리들의 뜨거운 가슴, 뜨거운 열정을 하루에 1도씩만 올리자. 그리고 하루에 국민의힘의 지지율을 1%씩만 올리자"고 했다.

장 대표에 앞서 유세차에 오른 이장우 후보는 "만인은 평등하다고 하는데 1인의 범죄를 덮기 위해 특검법을 만들고, 특검을 임명한 사람이 스스로 특검에 의해 죄를 공소취소받는 법안을 내는 게 바로 민주당"이라고 외쳤다. 그러면서 "이제 충청에서, 대전에서, 위대한 도시 대전에서 대한민국 민주주의를 지키고 삼권분립의 정신을 지켜야 한다"고 했다.

유세를 마친 장 대표는 곧바로 대전 중앙시장을 찾아 인사에 나섰다. 이날 장 대표는 상인 및 시민들에게 "2번이쥬? 2번 어디가겄슈"라고 충청도 사투리를 섞어가며 지지를 호소했다.과자가게를 운영하는 한 상인은 장 대표를 향해 "정원오는 박살내주고 한동훈이는 아주 밟아버려"라고 했고, 이에 장 대표는 "정원오는 제가 박살낼테니까 사장님은 허태정 박살내주셔요"라고 답했다.