하정우 "한동훈, '건설적 경쟁' 하자더니 네거티브" 직격

[부산=뉴시스] 김진아 기자 = 제9회 전국동시지방선거 및 국회의원 재·보궐선거의 공식 선거운동이 시작된 21일 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 국민의힘 박민식(왼쪽부터), 더불어민주당 하정우, 무소속 한동훈 후보가 부산 북구 남산정복지관에서 열린 콩국수 나눔행사에서 콩국수를 나르고 있다. 2026.05.21. [email protected] /사진=김진아

하정우 더불어민주당 부산 북갑 국회의원 보궐선거 후보가 경쟁자인 한동훈 무소속 후보에 "구포시장에서 처음 본 날 '건설적이고 발전적으로 경쟁하자'고 하시더니 지금과 같은 네거티브가 건설적이고 발전적인지 묻고 싶다"고 했다.

하 후보는 22일 MBC라디오 '시선집중'에 출연해 "(한 후보가) 부산 북구를 '갑으로 만들겠다'고 했는데 그렇다면 어떻게 발전시킬 수 있을지 '왓(What)'을 넘어 '하우(How)'에 대해 깊이 있는 말씀을 주시거나 건설적인 논쟁을 해야 한다"며 이같이 말했다.

앞서 한 후보가 소속된 한 법무법인 대표 변호사는 하 후보의 과거 스타트업 기업 주식 보유 이력을 두고 제3자 명의로 주식을 맡겨두는 이른바 '주식파킹'이라는 의혹을 제기했다. 한 후보도 공세 수위를 높였다. 하 후보는 ""스타트업 생태계에 대한 몰이해"라며 "정치검사의 못된 버릇을 못 버렸다"고 반박했다.

하 후보는 이날 방송에서 "2020~2021년 네이버와 (의혹이 제기된 스타트업) 업스테이지가 AI(인공지능) 교육 사업을 했다. 이 과정에서 비상근 한정 자문 역할을 했고 월급을 받을 수 없어 베스팅(일정 기간 거치며 점진적으로 소유권을 얻는 구조) 형태로 주식을 받은 것"이라며 "거치기간 3년과 이후 3년 동안 근무한 기관에 맞춰 (받았던 1만주) 가운데 제 몫이 늘어나는 구조"라고 했다.

하 후보는 "중간에 청와대로 가게 되면서 자문 역할을 그만두다 보니 계약에 따라 돌려줘야 했다. 돌려주는 조건이 액면가는 주당 100원이었다. 계약을 계약서대로 한 것인데 (해당 스타트업이) 상장사가 아니다 보니 계약서상 '대표자' 혹은 '지정 1인'에 주게 돼 있어서 그대로 돌려드린 것일 뿐"이라고 했다.

이에 진행자가 해당 스타트업이 (하 후보가 대통령 비서실 AI미래기획수석비서관으로 채용된 이후인) 지난해 8월 과학기술정보통신부의독자 AI파운데이션 모델 참여 회사로 선정돼 금융위원회 산하 펀드로부터 5600억원의 투자를 받은 것이 부각되는 것에 관해 묻자, 하 후보는 "청와대 수석실이 개별 부처의 사업 선정에 관여할 권한이 없다. 그야말로 (한 후보 측의) 네거티브"라고 지적했다.

이어 "과기부의 독자 AI파운데이션 모델도 과기부가 선정한 심사위원들이 평가해서 선정한다. 금융위의 국민성장펀드도 마찬가지"라며 "심지어 금융위는 (제 담당 소관도 아니었는데) 이제 와서 (한 후보 측이) 이해충돌이라고 주장하는지 이해할 수 없다"고 덧붙였다.