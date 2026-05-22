소방청, 산학관 소방교육 간담회 개최…"미래형 소방인재 양성"

김승룡 소방청장이 지난 21일 대구 엑스코에서 '산·학·관 소방교육 관계자 간담회'를 주재허고 있다. /사진제공=소방청

소방청은 21일 오후 대구 엑스코에서 김승룡 소방청장 주재로 '산학관 소방교육 관계자 간담회'를 개최하고, 소방교육의 품질 고도화와 미래형 소방인재 양성을 위한 협력 방안을 논의했다고 22일 밝혔다.

이번 간담회에는 중앙소방학교장과 전국 8개 지방소방학교장, 산업체 관계자, 소방 관련 학과 교수, 소방기술사 및 교육 담당자 등 100여명이 참석했다. 참석자들은 소방교육기관 간 교육 콘텐츠 공유와 공통·표준교재 고도화, 현장 중심 교육과정 개선 등 소방교육 전반의 발전 방향에 대해 의견을 나눴다.

특히 이날 간담회에서는 전국 소방교육기관에서 활용할 수 있는 공통교재와 표준교재의 체계적 개발 필요성이 주요하게 논의됐다. 참석자들은 재난대응의 기본 원리와 화재역학, 소방시설, 소방공학 등 전문 분야의 교육 내용을 보다 충실히 반영하고, 현장에서 실제 활용 가능한 교육자료를 마련하는 것이 중요하다는 데 공감했다.

또 중앙소방학교와 지방소방학교가 보유한 우수 교육 콘텐츠와 현장 노하우를 공유해 교육과정의 실효성을 높이는 방안도 논의됐다. 이를 통해 신규 임용자부터 현장 지휘관, 장기재직자에 이르기까지 직무 단계별로 필요한 역량을 체계적으로 강화할 수 있는 교육 기반을 마련해 나가기로 했다.

산업계와 학계의 전문성을 소방교육에 적극 연계하는 방안도 제시됐다. 소방시설, 설계·감리, 화재공학, 재난안전 기술 등 민간 분야의 전문 인력과 교육기관이 협력하면 교육의 전문성과 현장성을 동시에 높일 수 있다는 의견이 이어졌다.

소방청은 이번 간담회를 계기로 중앙소방학교를 중심으로 표준교재 고도화와 교육과정 개선을 추진하고, 지방소방학교·산업계·학계와의 협력체계를 강화해 나갈 계획이다.

김승룡 소방청장은 "소방교육은 국민의 생명과 안전을 지키는 현장 대응력의 출발점"이라며 "오늘 논의된 의견들을 바탕으로 중앙과 지방, 산업계와 학계가 함께 지혜를 모아 소방교육의 표준성과 전문성, 현장성을 한 단계 높여 나가겠다"고 말했다.