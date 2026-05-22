상도15구역, '3204가구' 상도동 최대 주거단지로 탈바꿈

상도15구역 조감도/사진제공=서울시

서울시 동작구 상도15구역이 최고 35층 3204가구의 상도동 최대 규모 주거단지로 재탄생한다.

서울시는 지난 21일 제9차 정비사업 통합심의위원회에서 동작구 상도15구역 재개발 정비사업 심의안을 건축·경관·교통·교육·재해·환경·공원 7개 분야에 대해 통합 심의해 '조건부의결' 했다고 22일 밝혔다.

이번 통합심의(안)에 따라 상도15구역은 최고 35층, 32개동, 총 3204가구의 대단지 아파트 단지가 조성된다.

주변 도로 정비도 병행된다. 지역교통의 중심이 되는 성대로를 연결·확폭하고 구역을 관통하는 도로를 신설해 보행·도로체계를 개선할 계획이다. 또한 단지를 잇는 입체보행가로의 계획과 입체적 도로 신설 결정을 통해 보차를 분리해 안전하고 편리한 보행환경을 조성한다.

특히 단지 초입부에는 문화공원을 조성, 국사봉으로 열리는 통경축을 확보하고 주변 저층 주거지와 국사봉을 연결하는 단지계획도 수립된다.

아울러 대상지 내 도로를 관통하는 마을버스 정류장 인근에는 인근 주민들이 쉼터로 이용할 수 있도록 마을사랑방을 설치해 대중교통 이용 편의성을 확대할 계획이다.