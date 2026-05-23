추미애 "노무현의 정신 완성할 것…동지로서 부끄럽지 않게 할 것"

(수원=뉴스1) 김영운 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 29일 경기 수원시 영통구 경기도의회에서 열린 '더불어민주당 경기도지사 후보와 함께하는 경기도 지역위원회 현안 간담회'에서 국기에 대한 경례를 하고 있다. 2026.4.29/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(수원=뉴스1) 김영운 기자

추미애 더불어민주당 경기지사 후보가 "노무현의 동지 추미애. 그 이름에 부끄럽지 않게 끝까지 걸어갈 것"이라고 23일 밝혔다.

추 후보는 이날 SNS(소셜미디어)에 "노무현 전 대통령 서거 17주기다. 노 전 대통령은 비록 영면에 들었지만 '노무현 정신'은 우리 안에 항상 깨어 있다"며 이같이 적었다.

추 후보는 "그 정신은 우리의 마음속에 촛불과 빛이 돼 함께 하고 있다. 내란의 위기를 넘어 민주주의를 지킬 수 있었고 권력기관 개혁의 길 또한 열어갈 수 있었다"며 "노 전 대통령의 '사람 사는 세상'을 이재명 대통령의 '국민주권 시대'로 이어갈 것"이라고 강조했다.

추 후보는 "더 단단해지고 더 뿌리 깊게 파고들겠다. 노무현의 민주주의는 유능한 지방자치로 완성된다"며 "국민의 삶 속에 깊게 뿌리 내린

더 강한 민주주의로 노무현 정신을 완성할 것"이라고 덧붙였다.

추 후보는 이날 오전 노 전 대통령 추모비가 있는 경기 수원 연화장을 찾아 참배할 계획이다. 연화장은 노 전 대통령의 화장이 거행된 곳으로 매년 수원시민추모제가 거행되는 곳이다.