"이란 에너지 시설 단기공습 가능성"...미국, 종전협상 압박 수위 높이나

도널드 트럼프 미국 대통령/사진=AFP

미국과 이란의 종전 협상이 난항을 겪으면서 미국이 합의를 압박하기 위해 이란에 대한 공격을 재개할 가능성이 거론되고 있다.

월스트리트저널(WSJ)은 22일(현지시간) 소식통을 인용해 며칠 안에 미국과 이스라엘이 이란을 추가로 공격할 가능성이 있다고 밝혔다. 그러면서 파키스탄 등 중재국들은 이를 막고 합의를 이끌어내기 위해 분주하게 움직이고 있다고 보도했다.

중재국을 통해 미국과 이란이 준비하는 것은 공식 종전보다는 휴전 연장에 합의하고 향후 회담 틀을 마련하는 일종의 의향서(LOI)나 양해각서(MOU)에 가까운 것으로 전해졌다. 핵 문제 등에 이견이 있어서다.

그런데 이 같은 제한적인 합의조차 이뤄지지 않는다면 미국과 이스라엘이 며칠 안에 이란 에너지 시설 등을 목표로 단기 공습에 나설 수 있다고 중재국들은 보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 22일 이란 문제를 논의하기 위해 국가안보 고위 당국자 회의를 진행했는데 이란에 대한 공격 가능성을 배제하지 않은 것으로 알려졌다. 이란은 공격을 받을 경우 즉각 보복에 나서겠다고 경고한 상태다.

이 때문에 파키스탄 실권자 아심 무니르 군 총사령관이 이란 테헤란을 찾는 등 사태 악화를 막기 위해 힘쓰고 있다. WSJ는 "이번 합의가 중대한 기로에 서있다는 것을 보여주는 신호"라고 했다.

같은 날 사우디아라비아 매체 알아라비야는 미국과 이란이 종전 합의안 초안을 마련했으며 몇 시간 안에 타결을 발표할 가능성이 있다고 보도했다.

하지만 이란 타스님통신 등에 따르면 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 "합의가 임박했다고 단정적으로 말할 수 없고 미국과 의견 차이가 크다"며 이를 부인했다.

무니르 군 총사령관이 테헤란을 찾은 데 대해서도 "이번 방문이 어떤 전환점이나 결정적인 상황에 도달했다는 것을 의미하지는 않는다"고 했다.

또한 바가이 대변인은 현재 핵 문제를 논의하고 있지 않고 협상의 초점은 종전에 맞춰져 있다고 전했다. 이란은 핵 포기를 요구하는 미국과 의견 차를 좁히지 못해왔다.