정용진 사과에도 '스벅 공방'...與 "극우화된 野 각성하라"

(서울=뉴스1) 김진환 기자 = 정용진 신세계그룹 회장이 26일 오전 서울 강남구 조선팰리스에서 열린 기자회견에서 스타벅스 '탱크데이' 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. 2026.5.26/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(서울=뉴스1) 김진환 기자

정용진 신세계그룹 회장이 최근 스타벅스 '탱크데이' 사태와 관련해 직접 대국민 사과에 나섰지만 6.3 지방선거를 코앞에 둔 여야간 이념·정치 공방은 계속될 것으로 보인다. 더불어민주당은 국민의힘에 "5·18 민주화운동 조롱 문제를 전방위로 옹호하고 있다"며 각성을 촉구했다.

강준현 민주당 수석대변인은 26일 오전 서울 여의도서 열린 간담회에서 정 회장의 대국민 사과에 대해 "진정성이 있다고 본다. 향후 재발 방지를 위해 지방선거가 끝나면 관련 문제에 대해 머리를 맞대고 지혜를 나누도록 하겠다"고 말했다. 하지만 "이 문제를 갖고 국민의힘이 선거에 악용하는 건 문제가 있다"고 꼬집었다.

강 수석대변인은 "스타벅스가 5·18 민주화운동과 세월호 희생자를 조롱한 문제까지 국민의힘은 전방위로 옹호하고 있다. 선동하는 방식, 쓰는 언어도 참 품격 없다는 생각이 든다"며 "극우화되는 것도 모자라서 정치적 이성을 잃고 있다. 국민의힘은 문제를 제대로 인식하고 각성하길 바란다"고 밝혔다.

앞서 국민의힘은 정부여당의 스타벅스 불매 움직임에 "부적절한 개입"이라며 "공공기관이 절제하지 못하고 자율의 영역에까지 개입해 특정한 정치적 목적을 앞세울 경우 더 큰 파국으로 치닫게 된다"고 비판했다. 장동혁 국민의힘 대표는 "대통령이 주도하는 집단 괴롭힘, 또 다른 형태의 국가폭력"이라고도 주장했다.

한편 민주당은 '5·18 조롱·모욕 처벌법' 개정을 통한 2차 가해 단죄에 나서겠다고 밝혔다. 전진숙 대변인은 이날 논평에서 "스타벅스 '탱크데이' 사태 이후 온라인상에서 5·18 민주화운동과 국가폭력 피해자를 희화화하는 게시물이 확산하고 있다. 전두환을 활용한 생성형 AI 합성 이미지와 영상, 5·18을 연상시키는 조롱성 콘텐츠까지 등장했다"며 "법안 개정을 통해 허위사실 유포를 넘어 모욕·조롱·희화화 등 2차 가해까지 단죄하겠다"고 강조했다.

정청래 대표는 5·18 조롱·모욕 처벌법을 직접 발의하고 6·3 지방선거 이후 처리하겠다고 밝힌 바 있다.