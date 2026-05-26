제주·남해안 등 집중호우…김민석 총리 "관리 사각지대 없도록 만전"

김민석 국무총리가 20일 오전 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 열린 공명선거 관계장관회의에서 모두 발언을 하고 있다. /사진=뉴스1

김민석 국무총리가 오는 27일까지 예보된 제주도와 남해안, 지리산 일대 집중호우 관련 "관리 사각이 없도록 만전을 기해달라"고 밝혔다.

26일 국무조정실에 따르면 김 총리는 이날 "산사태 취약 지역 및 반지하 주택, 지하차도 등 저지대 침수 우려 지역의 주민들에 대한 대피 및 안전조치 상황을 점검해달라"고 지시했다.

김 총리는 "조금이라도 인명피해가 우려되는 곳은 예찰 활동을 대폭 강화하고 위험 우려 시 선제적으로 대피시키고 출입을 통제하라"고 밝혔다.

아울러 "긴급재난문자 발송, 마을·자막 방송 및 도로 전광판 송출 등을 적극 활용해 국민들께 기상정보 및 행동요령을 신속하고 반복적으로 알려달라"고 설명했다.

김 총리는 "특보발령지역 등 집중호우가 예상되는 지역의 공무원, 산림청, 경찰·소방 등 관계자들은 실시간으로 관련 정보를 공유하고 대피나 출입 통제 시에도 유기적으로 협력해달라"고 당부했다.

또한 "집중 호우가 종료된 이후에도 중앙정부와 지방정부는 긴밀히 협업해 향후 호우로 인한 피해를 예방하기 위한 시설물 점검을 지속해달라"고 했다.