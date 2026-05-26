李대통령, 재경부 성장률 그래프에 "무서운 그림…우상향 중요"

[서울=뉴시스] 최동준 기자 = 이재명 대통령이 26일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.05.26. [email protected] /사진=류현주

이재명 대통령이 "(경제가) 우상향 하려면 다 바꿔야 한다"며 "모든 분야에서, 모든 사람들이 다 바뀌어야 한다"고 강조했다.

이 대통령은 26일 청와대에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관으로부터 '2026년 하반기 경제성장전략 주요 골자안'을 보고받고 구 부총리가 준비한 PPT에 대해 "무서운 그림"이라며 이같이 밝혔다.

구 부총리가 준비한 자료화면에는 GDP(국내총생산) 성장률 추이 그래프가 담겼다. 반도체 산업 호조 등으로 거시 여건이 우호적으로 변해 GDP 성장률이 깜짝 개선세를 보였지만 구조개혁 미흡시 성장 경로가 하향하는 반면 초혁신경제와 구조개혁이 병행될 경우 잠재성장률 반등으로 경제 대도약을 이루게 될 것이란 내용이다.

이 대통령은 "인구 감소 등으로 구조적, 지속적으로 잠재성장률이 떨어지고 있다. 실제로 심각하다"며 "R&D(알앤디) 투자든, 시스템 등을 새로 정비해 다시 상향해야 한다"고 말했다.

그러면서 국무위원들을 둘러보며 "재경부, 산업통상부, 중소벤처기업부, 공정거래위원회, 보니까 해당 안되는 데가 없다"라며 "법무부는 질서를 잘 유지해 줘야 하고 (성장률과)관계 없는 데가 없다"고 했다.

이어 "우리가 우하향하다 우상향으로 살짝 올라왔는데 지속적으로 우상향하는 게 정말 중요한 것 같다"며 "그러려면 우리 사회 모든 분야를 다 바꿔야 한다. 누구 이야기를 인용할 것도 없이 지금과 같은 방식과 관성으로는 결국 우하향 할 수밖에 없다"고 했다.

아울러 "우리가 먼저 모범이 돼야 할 것 같다"며 "준비된 대로 잘 챙겨달라"고 덧붙였다.