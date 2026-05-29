李 대통령 '기표소 재입장' 논란…정희용 "용지 노출했다면 대놓고 선거개입"

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 정희용 국민의힘 선거대책본부장이 28일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 현안 관련 기자간담회에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. 2026.05.28. [email protected] /사진=조성봉

정희용 국민의힘 사무총장이 이재명 대통령의 '기표소 재입장' 논란과 관련해 "비밀투표 원칙을 훼손한 엄중한 사안으로, 대통령은 국민 앞에 책임 있는 입장을 내놓길 바란다"고 밝혔다.

정 사무총장은 29일 SNS(소셜미디어)를 통해 "사전투표 현장에서 이 대통령의 기표 용지가 노출됐다는 얘기를 전해 들었다"며 "현장 취재 내용을 보니 '(도장으로 찍은) 동그라미가 완전하지 않고 반만 찍혀서 괜찮은지'를 물었다고 한다"고 했다.

이어 "'무효가 되지 않는다'는 취지의 답변을 듣고 다시 기표소에 들어갔다고 한다"며 "기표 용지가 노출됐다면 대통령이 어느 당 후보에게 투표했는지도 알려졌을 가능성이 높다. 대놓고 '관권 선거' '선거 개입'의 막장 수준"이라고 했다.

그러면서 "특히나 공개된 언론사 영상들에는 해당 장면이 빠졌다"며 "청와대에서 논란이 될 수 있는 부분을 사전에 통제한 것은 아닌지 의심되는 부분"이라고 했다.

정 사무총장은 "명백히 비밀투표의 원칙을 무시했다. 공직선거법 제167조 제3항은 '자신이 기표한 투표지를 공개할 수 없으며, 공개된 투표지는 무효로 한다'고 명시한다"며 "기표 용지를 들고나온 대통령도 이런 행위에 아무런 제재 없이 답변만 해준 선관위원도 법 위반으로부터 자유로울 수 없다"고 했다.

또 "단순한 해프닝일 수 없다"며 "비밀투표 원칙을 훼손한 이번 사태에 대해 선관위가 위법 여부를 정확히 밝히길 바란다"고 덧붙였다.

[서울=뉴시스] 조성봉 기자 = 박성훈 국민의힘 수석대변인이 6일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 '이재명 정부 언론 장악 시도 중단'을 촉구하는 발언을 하고 있다. 2026.03.06. [email protected] /사진=조성봉

박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장도 "기표한 투표지를 전 국민에게 노출했다면 노골적으로 선거운동을 하겠다는 치밀하고 비열한 기획 불법선거"라며 "공직선거법은 투표의 비밀 보장을 위해 기표한 투표지를 외부에 공개하거나 기표소 밖으로 반출하는 행위를 엄격히 금지한다"고 밝혔다.

이어 "실제로 과거 대구고법은 투표를 마친 후 기표소에 다시 들어간 사람을 엄중히 단죄했다"며 "'법을 몰랐다는 주장은 단순히 법을 몰랐다는 뜻일 뿐 정당한 이유가 되지 않는다'고 했다"고 했다.

그러면서 "중앙선거관리위원회는 이번 사안을 축소하거나, 정치적 눈치를 볼 게 아니다. 철저한 조사에 착수해야 한다"며 "이 대통령의 표를 현장에서 무효 처리했는지도 밝히라. 국민의힘은 필요한 경우 모든 법적, 정치적 대응을 할 것"이라고 했다.

조승래 더불어민주당 총괄선대본부장은 이날 기자간담회에서 "국민의힘 주장은 억지 주장"이라며 "해프닝으로 억지 공격하는 것"이라고 했다.