홍준표, 선거전 등판 MB·박근혜에 "전직 대통령답지 않다"

(인천공항=뉴스1) 권현진 기자 = 국민의힘 대선 경선에서 탈락한 뒤 정계 은퇴를 선언하고 하와이로 떠났던 홍준표 전 대구시장이 17일 인천국제공항을 통해 귀국해 인터뷰를 하고 있다. 2025.6.17/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(인천공항=뉴스1) 권현진 기자

홍준표 전 대구시장이 최근 이명박, 박근혜 등 전직 대통령들의 정치 행보를 겨냥해 "전직 대통령답지 않다"고 비판했다.

홍 전 시장은 1일 SNS(소셜미디어)에 "전직 대통령은 국민통합에 나서는 게 맞는 도리"라며 "지금 하는 전직 대통령들의 행보는 전직 대통령답지 않다"고 밝혔다.

홍 전 시장은 이재명 대통령과의 오찬 자리에서 전직 대통령들에 대한 법적 제한 완화를 요청했던 사실도 언급했다. 홍 전 시장은 "전직 대통령들에 대한 법적 제한을 풀어주라고 이재명 대통령과 오찬 시 요청한 내가 머쓱해진다"고 했다.

이어 "그렇게 해서라도 국민통합의 물꼬를 트자고 요청한 내가 할 말이 없어지는 요즘"이라고 밝혔다.

홍 전 시장의 발언은 이명박·박근혜 전 대통령이 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 국민의힘 후보 지원 행보에 나선 상황을 겨냥한 것으로 풀이된다. 이 전 대통령은 전날 부산 해운대시장 등을 찾아 박형준 국민의힘 부산시장 후보 지원 유세에 나섰다. 이날도 서울 성동구 서울숲을 찾을 것으로 알려졌다.

박 전 대통령도 전날 대구 서문시장과 수성못을 찾아 추경호 국민의힘 대구시장 후보를 지원했다. 박 전 대통령은 이에 앞서 대구와 충북·충남 등 충청권, 부산 등 영남권을 돌며 국민의힘 후보 지원 행보를 이어왔다.