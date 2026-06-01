한화에어로스페이스 폭발 화재…與 "사고 진위 파악에 최선 다할 것"

1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 화재가 발생 소방 차량이 화재 현장으로 이동하고 있다. 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다./사진=뉴스1

더불어민주당이 대전에서 발생한 한화에어로스페이스 화재와 관련해 "국민 생명과 안전의 확보, 사고의 원활한 수습과 진위 파악 등 할 수 있는 모든 조치에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

강준현 민주당 수석대변인은 1일 서면브리핑을 통해 "국민 안전을 최우선에 두고 수습해 주시길 바란다"며 이같이 밝혔다.

강 수석대변인은 "조금 전 대전 유성구에 소재한 한화에어로스페이스 공장에서 폭발 사고가 발생했다"며 "수명의 인명피해가 발생한 것으로 추정된다는 소식도 들리고 있다"고 적었다.

그러면서 "무엇보다 국민 안전이 최우선"이라며 "경찰과 소방당국은 인명 구조와 조속한 진화에 전력을 다해주시길 바란다. 정부와 대전시, 유성구 등 관계부처에서도 총력을 다해 사태에 대응해 줄 것을 요청드린다"고 했다.

대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 화재는 이날 11시쯤 발생한 것으로 파악된다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다.

사고로 사망자 4명, 부상자 2명 등이 나온 것으로 알려졌다. 소방당국은 정확한 인명피해 규모를 확인하는 중이다. 부상자는 병원으로 이송되는 중이다.