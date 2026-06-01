첫 대상경주 출전 '나이스버디' 우승 대이변

(왼쪽부터)엄영석 한국마사회 영남지역본부장, 최동수 마필관리사, 이효식 기수, 강은석 조교사, 양진호 마주, 김백수 KNN 상무가 나이스버디의 우승을 축하하고 있다./사진제공=렛츠런파크 부산경남

지난 31일 올해 상반기 최고의 암말을 가리는 '퀸즈투어S/S' 시리즈 경주의 마지막 관문인 제19회 KNN배 대상경주에서 '나이스버디'(이효식 기수)가 첫 대상경주 출전에서 우승하는 대이변을 연출했다. 우승 기록은 1분 39초 1이다.

최외곽 게이트라는 악조건에도 빠른 스피드로 선두권에 안착했다. 3코너를 거쳐 4코너를 돌 때까지 레이스를 주도했다. 마지막 직선 주로에서 '여수슈퍼스타'와 '글라디우스'가 뒷심을 발휘하며 치고 나왔다. 혼전 속에서도 '나이스버디'는 흔들리지 않고 1위를 굳건히 지켰다. 2위와 2분의 1 마신 차로 결승선을 통과해 첫 대상경주 우승 트로피를 들어 올렸다.

이번 대상경주는 '신예들의 반란'이 뚜렷했다. 처음으로 대상경주에 데뷔한 말과 비인기 말이 순위권을 대부분 차지하며 국산 암말 무대의 본격적인 세대교체를 알렸다. 특히 '나이스버디'는 가장 불리한 최외곽 게이트였음에도 초반 과감한 선입 시도를 성공시키고 결승선까지 기세를 유지해 성장 가능성을 높게 평가받고 있다.

나이스버디의 양진호 마주도 마주 데뷔 후 처음으로 첫 대상경주 트로피를 거머쥐었다. 강은석 조교사 역시 8년 만에 대상경주 우승을 차지했다.

양 마주는 "첫 출전인데도 대견하게 잘 뛰어주었다. 사실 번호가 16번이라 큰 기대는 안했지만 끝까지 믿고 기다렸다"며 "앞으로 다치지 않고 건강하게 뛰어줬으면 하는 바람이다"고 밝혔다.

한편 이번 경주를 끝으로 상반기 퀸즈투어 S/S 시리즈는 '보령라이트퀸'과 '판타스틱밸류'가 누적 승점 동점을 기록하며 마무리됐다. 동점을 기록하게 되면서 시리즈 최종 최우수마는 연말 그랑프리 개최일까지의 레이팅 기준을 적용해 최종 결정할 예정이다.