한기대 공동훈련센터 지원단, '일학습병행 AI 업무 활용 가이드' 배포

'일학습병행 인공지능(AI) 업무 활용 가이드' 표지 이미지./사진제공=한기대

한국기술교육대 일학습병행 공동훈련센터 지원단은 최근 공동훈련센터 전담자의 업무 효율화 및 훈련 운영 품질 향상을 위해 '일학습병행 인공지능(AI) 업무 활용 가이드'를 제작해 지역 공동훈련센터에 배포했다고 1일 밝혔다.

일학습병행은 기업 현장교육훈련(OJT)과 교육훈련기관의 이론교육(Off-JT)을 연계해 실무형 인재를 양성하는 고용노동부 직업능력개발사업이다. 이번 가이드는 행정, 훈련 운영, 성과관리 업무에 AI를 체계적으로 활용하도록 지원하기 위해 마련됐다.

가이드는 2개 파트로 구성됐다. 파트 1 '인공지능(AI)과 함께 일하는 법'은 AI 안전하게 쓰는 법, 프롬프트 맛보기 등 기초 내용을 담아 학습근로자와 일반인도 활용할 수 있다. 파트 2 '일학습병행 업무에 바로 쓰는 인공지능(AI)'은 학습기업 발굴 및 모집 전략 수립, 훈련계획 수립, 성과 분석 등 실무 사례 중심으로 작성됐다. 이를 통해 반복 행정업무를 줄이고 훈련 운영과 성과관리 자료의 완성도를 높일 수 있다.

민준기 지원단장은 "이번 가이드는 전담자가 AI를 업무에 실질적으로 적용하도록 돕는 데 목적이 있다"며 "AI 활용이 업무 효율화에 머무르지 않고 훈련 운영 개선과 성과관리 고도화로 이어지도록 현장 중심 지원을 이어가겠다"고 말했다.