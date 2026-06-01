국힘, 대전 폭발사고에 선거운동 중단…"사고수습에 최선"

(대전=뉴스1) 김기태 기자 = 1일 오전 10시59분께 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 화재가 발생 소방 차량이 화재 현장으로 이동하고 있다. 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령, 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 있다. 2026.6.1/뉴스1 Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(대전=뉴스1) 김기태 기자

장동혁 국민의힘 대표가 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생한 폭발 사고로 1일 예정된 선거운동 일정을 모두 취소했다. 장 대표는 전국의 국민의힘 후보들에게 선거운동 중 로고송 사용과 율동을 자제할 것을 주문했다. 그러면서 정부에 "조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해주기 바란다"고 했다.

국민의힘은 이날 오후 공지를 통해 "대전 한화에어로스페이스 사고와 관련해 장 대표가 오늘 예정된 모든 공개 일정을 취소했다"고 알렸다. 앞서 장 대표는 이날 오전 제주를 돈 뒤 울산을 찾아 김두겸 국민의힘 울산시장 후보, 김태규 울산 남구갑 후보 지원사격에 나설 예정이었다. 송언석 국민의힘 원내대표도 대구와 경기 등에서 예정됐던 선거운동 일정을 전면 취소했다.

장 대표는 이날 사고 소식을 접한 직후 SNS(소셜미디어)에 "대전 한화에어로스페이스 폭발 사고로 안타깝게 돌아가신 분들의 명복을 빌며, 유가족 분들께 진심으로 위로의 말씀을 드린다"며 "부상을 당하신 분들의 조속한 치유를 기원한다"고 했다.

그러면서 "정부는 조속한 사고 수습과 피해 복구에 최선을 다해주기 바란다. 유가족과 부상자 지원에도 세심한 노력을 기울여야 할 것"이라며 "국민의힘도 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 했다.

국민의힘에 따르면 장 대표는 전국 국민의힘 후보들과 선거캠프에 로고송 사용과 율동을 자제하고 차분한 선거운동을 진행할 것을 긴급 지시했다.

송 원내대표도 이날 SNS에 "소방당국은 인명 피해 최소화를 최우선시하여 적극 대응해주시길 바란다"며 "대전 지역의 후보자들과 선대위는 현장 상황 파악에 만전을 기해주실 것을 당부드린다"고 했다.

이어 "전국의 모든 지방선거 후보자들과 각급 선대위는 대전 사고의 인명피해가 최소화할 수 있도록 함께 관심과 걱정을 모아주시고, 국민의 상식에 어긋나는 언행에 극도로 유의할 것을 강력히 당부드린다"고 했다.

박성훈 국민의힘 중앙선거대책위원회 공보단장은 "산업 현장의 안전은 어떠한 경제적 가치나 성과와도 바꿀 수 없는 국민의 생명과 직결된 문제"라며 "국민의힘은 이번 사고의 수습 과정을 면밀히 살피고, 유가족 지원과 부상자 치료가 한 치의 소홀함 없이 이루어질 수 있도록 국회 차원의 모든 지원과 대책 마련에 최선을 다하겠다"고 했다.

이장우 국민의힘 대전시장 후보도 입장문을 통해 "한화에어로스페이스 사고로 소중한 생명을 잃으신 분들께 깊은 애도의 뜻을 표한다. 유가족과 부상자분들께도 참담한 마음으로 위로의 말씀을 드린다"고 했다.

그러면서 "저는 모든 선거운동을 중단하고, 사고수습과 철저한 조사 등을 위해 모든 역할을 다하겠다. 관계기관과 긴밀히 협력해 사고 수습과 피해자 지원에 모든 행정력을 집중하겠다"고 했다.

소방당국에 따르면 이번 사고는 대전 유성구 소재 한화에어로스페이스 대전사업장에서 발생했다. 폭발음이 들렸다는 신고를 접수한 소방당국은 현재 대응 1단계를 발령해 장비 44대 및 소방대원 100여명을 투입해 진화에 나서고 정확한 인명피해 규모를 확인 중이다. 현재까지 6명의 사상자(사망 4명)가 발생한 것으로 전해진다.