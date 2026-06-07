김여정 "미중 비핵화 합의는 날조"…시진핑 방북 D-1 '사전 차단'

(평양 노동신문=뉴스1) = 북한 노동당 기관지 노동신문은 김정은 당 총비서가 지난 6일 중요 군수공장을 방문해 미사일 생산 실태를 점검했다고 7일 보도했다. [국내에서만 사용가능. 재배포 금지. DB 금지. For Use Only in the Republic of Korea. Redistribution Prohibited] Copyright © 뉴스1. All rights reserved. 무단 전재 및 재배포, AI학습 이용 금지. /사진=(평양 노동신문=뉴스1)

북한이 지난달 미중 정상이 북한의 비핵화에 동의했다는 미측 주장을 부인하고 북한의 핵보유국 지위를 포기할 수 없다고 강조했다. 시진핑 중국 국가주석의 방북을 하루 앞두고 비핵화 의제를 사전 차단한 것으로 풀이된다.

7일 북한 노동당 기관지 노동신문에 따르면 김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장은 담화를 통해 "5일 미 국무성 대변인은 자국 언론의 논평 요청에 답변하면서 지난달 중미수뇌회담에서 쌍방이 조선민주주의인민공화국의 '비핵화'라는 공통된 목표를 재확인했다고 밝혔다"며 "이는 미국의 상투적인 거짓 정보 유포 놀음"이라고 말했다.

제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표가 도널드 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가 주석이 정상회담에서 한반도 비핵화 목표에 동의했다고 한 발언에 대해선 "완전한 날조이고 허황한 거짓 정보"라며 "비핵화라는 고어에 대한 집착이 매우 특이하게 강한 미국 관리들의 희망일 수는 있어도 전혀 사실이 아니다"라고 했다.

김 부장은 "우리는 그러한 사실의 유무에 대하여 가장 정확한 정보를 가지고 있다"면서도 구체적인 출처를 밝히진 않았다. 그는 미 국무부가 한국에 합동정밀직격탄(JDAM) 및 관련 장비 수출 승인을 결정한 사실도 거론하면서 핵보유 의지를 재천명했다.

김 부장은 "우리의 핵보유국 지위는 절대불퇴의 한계선이며 누가 인정하든 말든 엄연한 현실"이라며 "외부 세력의 희망이나 수사적 표현에 따라 현실은 결코 변하지 않는다"고 강조했다.

이번 담화는 시 주석의 오는 8~9일 방북 일정을 하루 앞두고 발표됐다. 중국이 미국의 비핵화 압박에 동조하는 것을 사전에 차단하면서 핵 문제는 타협할 수 없다는 헌법적 영역임을 재차 강조한 것으로 보인다.

임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 "당사자인 중국은 침묵하고 있으나 김 부장이 나서서 반박하는 모양새"라며 "이는 중국을 신뢰하는 것처럼 보이지만 역설적으로 중국에 대한 여전한 의구심 혹은 시진핑 주석에 대한 고도의 심리적 압박 성격을 띤다"고 분석했다.

이어 "미중 합의 프레임에 대한 강한 거부감을 표출하는 것"이라며 "중국도 북한을 핵보유국으로 인정하는 전제하에서만 북중 우호관계가 지속 발전할 수 있다는 메시지로, 핵보유 인정 여부가 이번 북중 정상회담의 최대 관전 포인트가 될 것"이라고 부연했다.

최근 북한이 러시아와 밀착하고, 핵무기 생산능력 등 군사력이 향상되면서 과거와 달리 중국에 큰 소리를 낼 수 있게 됐다는 것이다. 실제로 김정은 북한 국무위원장은 지난 3일 새 핵 시설을 공개하며 핵물질 생산 능력이 기존의 '2배를 능가'한다고 주장했다.

김 위원장은 전날인 6일에도 중요 군수공업기업소를 찾아 "수요가 대폭 늘어나게 되는 미사일 정량을 충족시킬 수 있도록 현존 생산능력을 5개년 계획기간 내에 연차별로 장성시켜 2.5배로 확대"하라고 지시했다.

미중정상회담에서 북한의 비핵화 의제가 실제로 어느 수준까지 다뤄졌는지 명확히 확인되지 않은 가운데, 이번 북중정상회담에서 중국이 이 문제를 거론할지도 미지수다.

백악관과 달리 중국은 미중정상회담 직후 북핵에 대한 구체적 언급 없이 "한반도 등 중대한 국제 문제에 대해 양 정상이 의견을 교환했다"고만 발표했다. 중국은 최근 3여년간 북한의 반발을 의식해 공식 문서에서 '비핵화'라는 단어를 사용하지 않고 있다.