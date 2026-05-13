주왕산 사망 초등생 1차 검시 "추락에 의한 손상"...부검하기로

주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생에 대한 검시 결과 '추락에 의한 손상'이라는 1차 소견이 나왔다. /사진=뉴스1

경북 청송군 주왕산국립공원에서 실종됐다가 숨진 채 발견된 초등학생의 검시 결과 '추락에 의한 손상'이라는 1차 소견이 나왔다.

13일 뉴시스에 따르면 경북경찰청과 대구지검은 A군에 대한 검시 결과 '추락에 의한 손상'이라는 소견이 확인됐다고 밝혔다.

수사기관은 정확한 사인을 확인하기 위해 A군 시신을 부검하기로 했다. 시신은 이날 중 부검 장소로 이송될 예정이며, 부검 결과가 나오기까진 수일이 소요될 것으로 보인다. 유족은 부검 결과 확인 후 장례를 치를 계획이다.

지난 10일 정오쯤 가족과 함께 주왕산국립공원 내 대전사를 찾은 A군은 "산에 조금만 올라갔다 오겠다"며 홀로 주봉 방향으로 산행에 나섰다가 실종됐다. 당시 A군은 휴대전화를 집에 두고 와 소지하지 않았던 것으로 전해졌다.

가족들은 지난해에도 주봉을 함께 등반한 A군이 금방 돌아올 것으로 알고 기다리다 오후 5시53분쯤 경찰에 소방 당국에 실종 신고를 했다.

당국은 경찰·소방·국립공원공단 등 인력 350여명과 헬기·드론·구조견 등을 투입해 밤낮으로 수색 작업을 벌였다. 그러다 지난 12일 오전 10시13분쯤 주봉 인근 주왕암 방면 400ｍ 지점 수풀에서 수색견이 숨진 A군을 발견했다.

경찰은 검시 결과와 현장 상황 등을 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다.