'2차전지 테마 주가조작' 알에프세미 전·현직 대표 구속기로

허위 공시로 주가를 조작한 혐의를 받는 코스닥 상장사 알에프세미의 전·현직 대표들이 22일 구속 갈림길에 섰다.

서울남부지법 황중연 영장전담 부장판사는 이날 오후 2시부터 알에프세미 전직 대표 A씨와 현 대표 B씨 등 3명에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행했다.

이날 오후 2시쯤 법원에 도착한 이들은 '주가 조작 혐의를 인정하는지', '서로 주범이라고 주장하는 상황인지', '범행을 사전에 계획하고 회사를 인수한 것인지' 등 취재진 질문에 답하지 않고 법정으로 향했다.

이들은 2023년 알에프세미를 사들인 뒤 '이차전지 사업에 진출해 글로벌 시장을 공략한다'는 취지의 허위 보도자료를 배포해 주가를 끌어올린 혐의를 받는다. '최대 6조원 규모 리튬인산철 배터리 판권 계약을 체결했다' 등 내용의 자료를 배포한 것으로 조사됐다.

검찰은 지난 3월 말부터 이들에 대한 압수수색 영장을 집행하는 등 강제 수사에 착수했다. 이후 이달 18일 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 구속영장을 청구했다.

한편 A씨는 옛 기획재정부 차관보 출신이다. 퇴임 이후 국내 유명 자산운용사 대표 등을 역임하고 자신의 투자사를 차려 회사 인수에 나선 것으로 알려졌다.