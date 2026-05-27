'수억 성과급' 삼전닉스와 딴판…'27조 잭팟' TSMC, 삭감 소문에 발칵

세계 최대 반도체 파운드리 기업 TSMC가 직원 성과급을 삭감한다는 소문에 들썩인다. 역대급 실적을 냈음에도 막대한 투자를 집행해야 하기 때문에 성과급이 줄어들 수 있다는 관측이 나와서다. 혼란이 불거지자 웨이저자 회장이 직접 직원들과 면담하며 수습에 나섰다.

27일 자유시보 등 대만 매체에 따르면 웨이 회장은 이날 오전 10시 TSMC 직원들과 대면 회의를 가졌다. 회의는 성과급 삭감 소문과 이에 대한 직원들의 불만을 다뤘다. 웨이 회장은 이날 회의를 위해 출장까지 취소한 것으로 전해진다. 단 회의에서 어떤 대화가 오갔는지는 구체적으로 알려지지 않았다.

TSMC 측은 전날 웨이 회장의 면담 일정을 공지하고 선착순으로 참석자를 모집했다. 공지가 나온지 30분도 되지 않아 참석 신청이 마감됐다고 자유신보는 전했다. 그만큼 성과급에 대한 TSMC 직원들의 궁금증과 불만이 크다는 이야기다.

웨이 회장은 전날 사내 공지 글에서 올해 1분기 성과급은 전년 동기보다 평균적으로 30% 높은 수준일 것이라면서 이튿날 개별 성과급 액수를 확인할 수 있게 조치하고, 오는 29일 지급하겠다고 밝혔다.

앞서 TSMC 직원들을이 주로 이용하는 웹사이트에서 올해 성과급이 삭감될 수 있다는 소문이 돌았다. 성과급이 최대 15% 삭감될 것이라는 구체적인 주장도 있었다. 현지 매체들은 TSMC의 대규모 설비 투자 계획이 성과급 삭감 소문을 부추긴 것으로 보인다고 짚었다.

이 소문을 접한 직원들은 소셜네트워크서비스(SNS) 등을 통해 강한 불만을 드러냈다. 한 직원은 "회사는 내부 경영 방식처럼 마음대로 모든 걸 바꿔버린다"라며 "전혀 양심이 없다"고 비판했다. 또 다른 직원은 "직원들은 매일 쉴 새 없이 일하는데, 주주들을 위해 직원 보너스를 삭감한다"라고 목소리를 높였다. "평일 저녁과 주말에는 팀스(TSMC 사내 메신저)를 꺼달라"는 요구도 있었다.

강력한 반도체 경쟁자인 한국의 삼성전자(307,000원 ▲8,000 +2.68%)나 SK하이닉스(2,243,000원 ▲191,000 +9.31%)가 상당한 액수의 성과급 보상에 나선 것과 대조된 상황이다.

웨이 회장이 직원 회의를 공지한 후에도 불만은 계속해서 터져나왔다. 한 직원은 "공허한 약속만 되풀이할 뿐 아무것도 얻어낼 수 없을 것"이라고 했다.

TSMC는 올해 1분기 순이익이 전년 동기보다 58% 증가한 5725억대만달러라고 밝혔다. 약 182억달러, 우리 돈 27조3000억원 가량이다. 이는 시장 전망치 5433억 대만달러를 웃돈다. 같은 기간 매출도 전년 대비 35% 증가했다.