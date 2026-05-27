광명시 "우리 동네 정보, 지도 한 장에"…9개 통계지도 서비스 운영

맞춤형 통계지리정보서비스(SGIS) 지도화면./사진제공=광명시

경기 광명시는 27일부터 시 누리집을 통해 맞춤형 통계지리정보서비스(SGIS)를 제공한다고 밝혔다. 시민들은 별도 지역 설정 없이 광명시 기준으로 생활·일자리·재난 관련 통계 정보를 지도 위에서 바로 확인할 수 있다.

이번 서비스는 국가통계포털의 통계지리정보서비스(SGIS) 콘텐츠를 광명시 누리집과 연계한 형태다.

숫자와 표 위주의 기존 통계 제공 방식에서 벗어나 색채지도와 그래프, 대시보드 등 시각화 기능을 강화한 점이 눈길을 끈다. 시민들이 복잡한 통계 수치를 해석하지 않아도 지역 현황과 생활 정보를 직관적으로 파악할 수 있다.

시가 제공하는 공간통계 서비스는 총 9종이다.

대표적으로 '통계주제도'는 우리 동네 주요 이슈와 변화를 색채 지도 형태로 보여준다. '대화형 통계지도'는 인구와 가구 현황 등을 소지역 단위로 분석할 수 있어 지역 특성을 보다 세밀하게 확인할 수 있다.

또 '생활권역 통계지도'는 차량 이동거리와 생활권을 반영해 공공시설과 상권 정보를 분석한다.

실생활과 직접 연결되는 서비스도 눈에 띈다. '일자리 맵'에서는 고용24와 사람인 등 민간 채용정보를 지도 기반으로 확인할 수 있으며, '살고 싶은 우리동네' 서비스는 주거 선호 조건에 맞는 지역을 추천해준다.

소상공인과 예비 창업자를 위한 '업종통계지도'도 운영된다. 업종별 밀집 현황과 상권 특성을 시각화해 창업 입지 분석에 활용할 수 있도록 했다.

재난 대응 기능도 강화했다. 시민들은 '자연재해 통계지도'를 통해 태풍과 홍수, 산사태, 폭염 등 재난 관련 정보를 지역별로 확인할 수 있다. 이와 함께 '총조사 시각화지도'와 '지역변화 분석지도'를 통해 인구·주택·복지·경제 변화 흐름도 파악할 수 있다.

최혜민 부시장은 "누구나 복잡한 절차 없이 광명시 맞춤형 통계 데이터를 손쉽게 활용할 수 있게 됐다"며 "공공데이터 개방과 시민 체감형 데이터 서비스를 확대할 것"이라고 말했다.