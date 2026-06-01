"린과 합병, 생존 넘어 새로운 도약으로"

법무법인 대륙아주 이규철 대표변호사 인터뷰 /사진=김창현 기자 chmt@

"지금 합병하지 않으면 (대륙아주, 린 모두) 힘들어진다. 무조건 해야 한다."

이규철 대륙아주 대표변호사(사진)는 대륙아주와 린의 합병이 모두에게 절실하다고 했다. 이 대표는 "법률이슈 하나에도 공정거래, 금융, 형사, 노동 등 여러 문제가 동시에 얽힌다"며 "로펌도 여러 전문영역이 유기적으로 결합된 원스톱 서비스를 제공해야 한다"고 말했다.

현재 법률시장에서 중견 로펌들은 위, 아래에서 모두 압박을 받으며 생존을 고민한다. 위로는 인지도 높은 대형 로펌이 시장을 넓혀가고 아래로는 특정 분야에 특화된 부티크 로펌들이 빠르게 성장한다. 대륙아주와 린의 합병이 완료되면 합병법인은 중대형 로펌으로 커진다. 지난해 대륙아주와 린의 매출액은 각각 1027억원, 410억원으로 단순합산 시 8위 법무법인 지평(1327억원)을 넘어선다.

강점도 달라 합병시 시너지도 크다. 대륙아주는 송무 분야에, 린은 기업자문 분야에 강점이 있다. 이 대표는 "양측 모두 현재 규모와 구조만으로는 미래 경쟁력을 장담하기 어렵다는 공감대가 있었다"며 "대륙아주의 송무역량과 린의 자문역량이 결합하면 충분한 시너지를 낼 수 있다고 판단했다"고 설명했다.

합병까지는 비율, 의결구조, 법인가치 산정 등 넘어야 할 산이 많다. 이 대표는 가장 어려운 부분으로 조직문화 통합을 꼽았다. 대륙아주 역시 과거 대륙과 아주의 합병 이후 완전히 하나의 조직으로 자리잡는 데 10년 넘는 시간이 걸렸다고 한다. 이 대표는 "갈등이 생길 수 있는 부분에 대해 천천히 구성원들에게 설명하며 합병을 진행해 나갈 예정"이라고 했다.