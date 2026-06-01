3㎞ 뛰었는데 "군 장병, 죽으려 한다"...女장교에 항명

육군 여성 장교 출신 유튜버가 과거 소대원들과 나선 체력 단련 시간에 병장으로부터 "애들 힘든 거 안 보이냐"는 항의를 받았다고 밝혀 논란이 되고 있다. 기사 이해를 돕기 위한 참고 사진. /사진=클립아트코리아

군 병사들의 체력 저하와 군 기강 해이 문제를 둘러싼 비판 여론이 확산하고 있다.

1일 뉴스1에 따르면 최근 각종 온라인 커뮤니티를 중심으로 육군 여성 장교 출신 유튜버 A씨의 군 복무 당시 경험담을 담은 영상이 갈무리돼 확산했다.

영상에서 A씨는 과거 소대원들과 함께 체력 단련에 나선 일화를 꺼내며 "당시 5㎞씩 뛰었는데 소대원들 체력을 보니 나보다 못 뛰는 경우가 있었다"며 "체력을 끌어올리기 위해 몇몇 병사들과 함께 구보를 시작했다"고 설명했다.

그런데 구보를 시작한 지 약 3㎞가 지났을 무렵 한 병장이 A씨에게 다가와 "소대장님, 지금 애들 힘들어하는 거 안 보이십니까?"라고 항의했다고 한다.

당황한 A씨가 "너 지금 나한테 뭐라고 했냐"고 되물었지만 해당 병장은 "안 보이시냐. 애들 힘들어서 죽으려 한다"며 한 발짝도 물러서지 않았다. 결국 A씨는 병사들과 언쟁을 피하기 위해 구보를 조기 마무리한 것으로 전해졌다.

영상이 확산하자 누리꾼 사이에선 군 장병들 체력 수준과 군 기강 해이 문제를 지적하는 반응이 쏟아졌다.

한 누리꾼은 "군인이 3㎞ 구보도 힘들어한다면 전투 수행 능력을 걱정할 수밖에 없다"며 "병사가 소대장에게 저런 식으로 항명했다는 사실도 놀랍다. 저건 하극상 아닌가. 지휘관들이 사병들 눈치 보는 게 맞느냐"고 지적했다.

자신이 현역 군인이라고 밝힌 다른 누리꾼은 "일병 계급장 달고 지하철 임산부 배려석에 앉아 귀에 이어폰 꽂고 휴대폰 하는 사람도 봤다"며 "이 정도면 세금 낭비다. 전쟁 나면 쓸모가 있겠냐"고 비난 수위를 높였다.