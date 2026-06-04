'당선 인터뷰'도 했는데…충주시장 124표차 대역전이 만든 해프닝

제9회 전국동시지방선거 충북 충주시장 선거가 개표 막판까지 승패를 알 수 없는 초접전 끝에 국민의힘 이동석 후보(사진 오른쪽)의 승리로 마무리됐다. 사진은 이 당선인이 환호하고 있는 모습./사진=뉴시스(이 당선인 제공)

제9회 전국동시지방선거 충북 충주시장 선거가 개표 막판까지 승패를 알 수 없는 초접전 끝에 국민의힘 이동석 후보의 승리로 마무리됐다. 불과 124표 차로 당선자가 갈리면서 지역 언론의 '당선인 소감' 보도까지 엇갈리는 해프닝이 벌어졌다.

4일 중앙선거관리위원회 개표 결과에 따르면 이동석 당선자는 개표율 99.96% 기준 5만2945표, 득표율 50.05%를 기록해 더불어민주당 맹정섭 후보를 근소하게 앞섰다. 맹 후보는 5만2821표, 득표율 49.94%를 얻어 두 후보 간 격차는 124표에 불과했다.

이번 선거는 개표 초반만 해도 맹 후보 우세 흐름으로 전개됐다. 이 당선자는 한때 득표율 기준 11%포인트까지 뒤졌지만, 새벽 들어 표 차를 빠르게 좁히며 막판 역전에 성공했다.

접전이 이어지면서 이날 충청지역 모 매체가 맹 후보의 당선 인터뷰를 진행했다가 삭제하는 해프닝도 벌어졌다. 이 매체는 잔여 개표와 관외투표 반영 과정에서 결과가 뒤집히자 맹 후보의 당선 인터뷰 기사를 내렸다.

이 장면은 온라인에서 빠르게 확산됐다. SNS(소셜미디어)에선 "충주시장 당선소감을 발표하는 중에 관외투표 결과가 나와 당선인이 바뀌었다"는 내용이 올라왔다.

이에 누리꾼들은 "개표율 99%에도 안심할 수 없다는 걸 보여준 사례", "124표 차면 진짜 끝까지 봐야 한다", "지방선거에서 보기 드문 대역전극" 등의 반응을 보였다.