윤석열, 직권남용 혐의 첫 피의자 소환 조사 6시간 반 만에 종료

윤석열 전 대통령이 탑승한 호송차량이 6일 경기 과천시 소재 2차 종합특검으로 들어서고 있다. 2차 종합특별검사팀(특별검사 권창영)은 이날 오전 '계엄 정당화 메시지' 전파 의혹 관련 직권남용권리행사 방해 혐의로 윤 전 대통령에 대한 첫 소환조사를 진행한다. /사진=뉴시스

윤석열 정부 대통령실이 12·3 비상계엄 직후 미국 등 우방국에 계엄 정당성을 전달한 의혹에 대해 조사 중인 2차 종합특검팀(특별검사 권창영)이 윤 전 대통령에 대한 첫 소환조사 마쳤다.

윤 전 대통령은 6일 오후 4시32분경 법무부 호송차를 타고 경기 과천시 종합특검팀 사무실에서 나왔다. 이날 오전 9시47분경 특검 사무실에 도착한 지 약 6시간 30분 만이다.

조사 직후 윤 전 대통령 측 변호인단은 "진술거부권을 행사한 적은 없다"며 "모르는 부분은 모른다고 했고 아는 부분에 대해서는 다 말씀을 드렸다"고 전했다.

변호인단은 이어 "특검에서는 국가안보실을 통해 (윤 전) 대통령께서 세세하게 지시를 한 것으로 알고 있었으나, 세세한 것까지 보고받거나 지시한 사실이 없기 때문에 그 부분을 잘 소명했고 특검에서 충분히 이해한 것 같다"고 덧붙였다.

특검팀은 이날 오전 10시부터 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 윤 전 대통령을 피의자 신분으로 조사했다. 윤 전 대통령의 대면 조사는 특검팀 출범 이후 101일 만이다.

앞서 특검팀은 지난 4월30일부터 지난달 말까지 윤 전 대통령에게 소환에 응할 것을 통보했으나, 윤 전 대통령 측이 재판 준비 등을 이유로 응하지 않았다. 이에 특검팀에서 강제 구인 등을 검토하겠다며 압박 수위를 높이면서 소환 조사를 받게 됐다.

당초 특검팀은 국민의 알 권리 보장 등을 이유로 윤 전 대통령의 첫 출석 모습을 공개할 계획이었으나, 윤 전 대통령 측 변호인단의 반발로 비공개 출석으로 협의됐다.

윤 전 대통령은 비상계엄 선포 직후인 2024년 12월4일 신원식 국가안보실 전 실장과 김태효 전 1차장 등을 통해 당시 당선인 신분이었던 도널드 트럼프 미국 대통령을 비롯한 우방국에 계엄을 정당화하는 메시지를 전달하도록 지시한 혐의를 받는다. 이를 위해 국가안보실과 외교부 공무원 등에 의무 없는 일을 지시했다는 혐의도 받고 있다.

해당 메시지에는 계엄이 '자유민주주의 수호를 위한 것', '국회가 탄핵소추, 예산삭감 등으로 행정부를 마비시키고 대한민국 헌법 질서의 실질적 파괴를 기도한 것에 대응해 헌법 테두리 내에서 정치적 시위를 한 것' 등이라는 내용이 담긴 것으로 알려졌다.

한편, 윤 전 대통령은 오는 13일 특검팀에 다시 출석해 군형법상 반란 우두머리 혐의 등으로 두 번째 조사를 받을 예정이다.