안산 종이상자 공장 화재 8시간째 진화 중…옆 공장으로 번져 11개 동 피해

경기 안산시 단원구의 한 포장용 종이상자 제조 공장에서 화재가 발생햇다./사진=경기도소방재난본부 제공

경기 안산시 단원구의 한 포장용 종이상자 제조 공장에서 난 불이 밤새 이어지고 있다.

8일 뉴시스에 따르면 경기도소방재난본부는 전날 오후 9시 5분쯤 안산시 단원구 성곡동의 한 포장용 종이상자 제조 공장에서 발생한 화재 진화 작업을 벌이고 있다.

소방 당국은 "공장에 불이 났다"는 신고를 받고 출동해 오후 9시 10분쯤 대응 1단계를 발령했다. 이후 진압 과정에서 불길이 계속 인근 공장으로 번지자 오후 9시 48분쯤 대응 단계를 2단계로 격상했다.

소방당국은 밤샘 진화 작업을 이어갔다. 이날 오전 4시 30분쯤 현장 상황 판단에 따라 대응 단계를 1단계로 낮췄지만, 아직 큰 불길은 잡히지 않은 상태다.

현재까지 화재 진압에는 장비 79대와 소방관 241명 등이 투입됐다.

화재로 인한 인명피해는 발생하지 않았다. 다만 불길이 주변으로 확산하면서 인근 공장 관계자 6명이 대피했다. 현재까지 공장 11개 동이 화재 피해를 입은 것으로 파악됐다.

불이 난 공장은 연면적 928㎡(약 280평) 규모의 2층짜리 철골조 건물인 것으로 조사됐다.

경찰과 소방당국은 불이 완전히 꺼지는 대로 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사할 방침이다.