"형들 기다리던 돈 자랑 3탄"...SK하닉 직원, 또 보육원 후원 '훈훈'

지난 7일 SK하이닉스 직원이 보육원 '도서관 리모델링'을 후원한 사진을 올려 훈훈한 반응을 얻고 있다./사진=직장인 온라인 커뮤니티 화면 갈무리.

억대 성과급으로 화제를 모았던 SK하이닉스 직원이 보육원 도서관 리모델링을 후원한 사실이 알려져 훈훈함을 더하고 있다.

지난 7일 한 직장인 익명 커뮤니티에는 '형들 기다리던 돈 자랑 3탄이 나왔어'라는 제목의 글이 올라왔다.

SK하이닉스 직원으로 표시된 작성자 A씨는 지난 2월 보육원 기부 관련 글을 올린 이후 후원이 이어졌고, 최근 도서관 리모델링 공사가 마무리됐다고 밝혔다.

A씨는 "250명이 기부에 동참해 아이들을 위한 쉼터이자 공부방이 완성됐다"며 "오랫동안 기다려온 결과가 드디어 나왔다"고 전했다. 다만 당초 계획했던 규모의 개선은 행정 절차와 입찰 문제 등으로 일부만 진행됐다고 설명했다.

현재 도서관에는 기본적인 집기가 들어왔지만 빔프로젝터와 스피커, 공기청정기 등은 예산 부족으로 마련하지 못한 상태다. A씨는 사용하지 않는 공기청정기나 홈오디오, 게임기, 아동용 도서 등을 기부받을 수 있다며 추가 도움을 요청했다.

그는 "아이들이 새 공간을 무척 좋아한다는 이야기를 들었다"며 "큰 족적을 남기지는 못하더라도 어른들의 관심과 사랑을 전할 수 있었다는 점이 의미 있다"고 말했다.

이어 "이번 일을 계기로 많은 분들이 주변을 돌아보게 된 것 같다"며 "덕분에 세상이 참 따뜻해졌다고 느낀다"고 덧붙였다.

누리꾼들은 "마음먹고 실천하는 모습이 존경스럽다", "다음에도 후원에 참여하고 싶다", "소액이지만 함께할 수 있어 뿌듯하다" 등의 반응을 보였다.