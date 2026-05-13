'홍명보가 3번이나 본 안양 선수 누구?' 유병훈 감독 "권경원 자격 충분하다" 국대 승선 '강력 추천' [안양 현장]

유병훈 FC안양 감독이 센터백 권경원의 홍명보호 발탁을 적극 추천했다. 안양은 김천 상무와의 K리그1 홈 경기를 앞두고 있으며, 최근 3경기째 승리가 없어 9위에 자리했다. 유병훈 감독은 부상 선수들의 공백에도 불구하고 권경원이 국가대표팀에 발탁될 자격이 충분하다고 강조했다.

유병훈(50) FC안양 감독이 센터백 권경원(34)의 홍명보호 발탁을 적극 추천했다.

안양은 13일 오후 7시 30분 안양종합운동장에서 김천 상무와 '하나은행 K리그1 202'6 14라운드 홈 경기를 치른다.

최근 3경기(2무1패)째 승리가 없는 안양은 승점 16(3승7무3패)으로 9위에 자리했다. 2연패 중인 김천은 승점 13(2승7무4패)으로 10위에 위치했다.

안양의 가장 큰 고민은 '부상 공백'이다. 기존 토마스, 유키치, 김보경에 이어 직전 전북 현대전에서 핵심 수비수 이창용과 김동진까지 쓰러졌다.

경기 전 만난 유병훈 감독은 "지금 시점은 모든 팀이 다 힘들고 지치고 다치는 상황"이라며 "하지만 그것이 결과를 내지 못하는 핑계가 될 수는 없다고 선수들에게 강조했다"고 운을 뗐다. 부상 선수들에 대해 "이창용은 발바닥 부상으로 시간이 꽤 걸릴 것 같고, 김동진은 햄스트링 근막 파열이지만 본인의 출전 의지가 강해 주사 치료 후 다가오는 제주전 출전을 벼르고 있다"고 상태를 전했다.

선발 라인업에도 변화가 생겼다. 안양은 4-3-3 포메이션을 바탕으로 최전방에 아일톤, 김운, 최건주를 세웠고, 중원은 징계에서 돌아온 마테우스와 함께 김정현, 한가람이 호흡을 맞춘다. 수비진은 이태희, 김영찬, 권경원, 강지훈이 나서며 골문은 김다솔이 지킨다. 김천은 4-4-2 포메이션으로 이건희와 박세진 투톱을 앞세웠다.

유병훈 감독은 김다솔 골키퍼의 선발 투입에 대해 "연전으로 인한 주전 선수들의 체력과 부상 우려가 가장 큰 걱정이다. 김다솔은 작년 시즌 좋은 세이브로 많은 승리에 기여했고, 이번에도 충분히 준비된 모습을 보여 출전시켰다"고 설명했다.

특히 퇴장 징계를 마치고 돌아온 마테우스에 대한 기대감도 숨기지 않았다. 유병훈 감독은 "제일 기대하는 부분이다. 본인도 퇴장에 대해 충분히 반성했다. 오늘 경기에서는 공격수들을 살려주는 패스와 공격의 활로를 뚫어주는 등 더 적극적인 모습을 기대한다"고 덧붙였다.

홍명보 축구대표팀 감독은 이날도 현장을 찾았다. 최근 안양 경기를 세 차례나 직접 관전했는데 센터백 권경원의 국가대표 발탁 가능성이 제기되고 있다. 유병훈 감독은 "권경원은 스리백과 포백을 유연하게 소화할 수 있는 귀중한 자원"이라며 "큰 대회일수록 경험이 중요한데, 그 부분에서 충분한 능력을 갖췄다. 대표팀에 이만한 선수가 없지 않을까 생각한다"고 극찬했다.

이어 "안양에서 국가대표가 배출되는 것은 큰 영광"이라며 "본인도 근육 상태에 대한 우려 속에서도 충분히 할 수 있다는 강한 의지를 보이고 있다"고 미소지었다.