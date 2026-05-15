KBO 허구연 총재, 주한 도미니카 공화국 대사와 면담 "대표팀 평가전 개최 등 다양한 제안"

KBO 허구연 총재와 안지 샤키라 마르티네스 떼헤라 주한 도미니카 공화국 대사가 만나 양국의 야구 교류 및 스포츠 외교 활성화 방안을 논의했다. 마르티네스 떼헤라 대사는 KBO 리그 외국인 선수들을 통한 교류 확대와 '도미니카 데이' 개최를 제안했고, 허구연 총재는 도미니카 공화국 대표팀의 '울산-KBO Fall(교육) 리그' 파견 및 평가전 개최 등을 제안했다. KBO는 이번 면담을 시작으로 주한 도미니카 대사관과 지속적인 실무 협의를 이어가며 다양한 교류 사업을 구체화할 방침이라고 밝혔다.

안지 샤키라 마르티네스 떼헤라 주한 도미니카 공화국 대사(왼쪽)와 허구연 총재. /사진=한국야구위원회

한국야구위원회(KBO)가 '세계적인 야구 강국' 도미니카 공화국과 함께 본격적인 야구 외교'에 나선다.

KBO는 공식 자료를 통해 "지난 14일 서울 강남구 야구회관에서 허구연 총재와 안지 샤키라 마르티네스 떼헤라 주한 도미니카 공화국 대사가 만나 양국의 야구 교류 및 스포츠 외교 활성화 방안을 논의했다"고 15일 밝혔다.

KBO에 따르면 이날 면담에서 마르티네스 떼헤라 대사는 현재 KBO 리그에서 활약하고 있는 도미니카 국적의 외국인 선수들을 통한 교류 확대를 제안했다. 아울러 국내 야구팬들에게 도미니카 문화를 소개하는 '도미니카 데이' 등 다채로운 문화 행사 개최 가능성을 타진하며, 지속적인 스포츠 외교를 통해 양국 간 선수 교류를 이어가고 싶다는 뜻을 전했다.

이에 허구연 총재는 구체적인 협력 방안으로 화답했다. 허 총재는 도미니카 공화국 윈터리그의 유망주 및 저연차 선수들로 구성된 대표팀을 국내에서 열리는 '울산-KBO Fall(교육) 리그'에 파견해 줄 것을 제안했다. 이와 함께 대표팀 평가전 및 친선경기 개최 등을 통해 실질적인 경기력 교류를 도모하자는 아이디어를 전달했다. 또한 주한 도미니카 대사관과의 공조를 통해 도미니카 공화국 야구협회와의 공식 업무 협력도 추진하겠다는 의지를 밝혔다.

마르티네스 떼헤라 대사는 KBO를 통해 "한국과 도미니카 공화국의 가장 큰 공통점은 야구에 대한 국민들의 뜨거운 열정"이라며 "KBO와의 야구 교류를 통해 한국에 도미니카 공화국의 문화를 알리는 것은 물론, 이를 계기로 양국 관계가 더욱 증진되기를 바란다"고 말했다.

허구연 총재 역시 "세계적인 야구 강국인 도미니카 공화국에 대한 국내 야구계의 관심이 매우 크다"라며 "야구를 통한 활발한 문화적 교류를 발판 삼아 앞으로 더욱 긴밀한 협력 관계를 구축해 나가기를 기대한다"고 화답했다.

한편, KBO는 "이번 면담을 시작으로 주한 도미니카 대사관과 지속적인 실무 협의를 이어갈 예정이며, 유망주 교류 및 문화 행사 등 다양한 교류 사업을 구체화하기 위한 검토에 착수할 방침"이라고 전했다.