도움왕 가자! 손흥민, MLS 9호 도움 작렬 '폭풍 드리블+감차' 다 보여줬어도 첫 골은 무산... LAFC, 내슈빌에 2-3 분패

손흥민은 내슈빌과의 경기에서 리그 9호 도움을 기록하며 분전했지만 팀의 2-3 패배를 막지 못했다. 그는 경기 초반부터 폭풍 드리블과 슈팅으로 기회를 만들었으나 골키퍼 선방과 수비에 막혀 득점에는 실패했다. LAFC는 하니 무크타르에게 해트트릭을 허용하며 끌려갔고, 손흥민의 도움으로 한 골을 만회했지만 결국 패배했다.

LAFC 공격수 손흥민이 18일 오전 9시(한국 시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스 파크에서 열린 내슈빌과의 '2026 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)' 원정에서 드리블 돌파하고 있다. /사진=LAFC 공식 SNS 갈무리

4-3-3 포메이션을 가동한 LAFC. /사진=LAFC 공식 SNS 갈무리

LAFC 선발 출전 선수들. /사진=LAFC 공식 SNS 갈무리

손흥민(34)이 리그 9호 도움을 올리며 분전했지만 팀 패배에 아쉬움을 삼켰다.

LAFC는 18일 오전 9시(한국 시간) 미국 테네시주 내슈빌의 지오디스 파크에서 열린 내슈빌과의 '2026 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)' 원정에서 2-3으로 패했다.

리그 3연패에 빠진 LAFC는 서부 콘퍼런스 승점 21로 서부 콘퍼런스 15개 팀 중 0위에 자리했다. 내슈빌은 동부 콘퍼런스 0위(승점 30)에 위치했다.

4-3-3 포메이션에서 최전방 공격수로 선발 출전한 손흥민은 공격 진영에서 활발하게 움직이며 기회를 엿봤다.

경기 초반부터 손흥민의 전매특허 폭풍 드리블이 펼쳐졌다. 전반 5분 중앙선 부근에서 문전까지 드리블 돌파해 슈팅했지만 각을 좁힌 골키퍼 선방에 걸렸다.

전반 12분 손흥민의 두 번째 슈팅이 나왔다. 페널티박스 바깥에서 중거리 슛을 강하게 때렸지만 수비에 걸렸다.

LAFC는 초반 흐름을 쥐고도 내슈빌에게 선제골로 허용했다. 전반 13분 하니 무크타르가 동료와 이대일 패스 후 완벽한 슈팅으로 골망을 갈랐다. 이어 전반 21분 무크타르에게 프리킥으로 추가골을 내줬다.

LAFC도 반격했다. 실점 1분 뒤 드니 부앙가가 수비를 흔들고 올린 땅볼 크로스를 다비드 마르티네스가 왼발로 밀어 넣었다.

전반 막판 손흥민이 세 번째 슈팅을 기록했다. 전반 43분 부앙가가 박스 왼편까지 파고들어 올린 패스를 손흥민이 오른발 슈팅으로 연결했지만 수비에 맞았다.

LAFC는 후반 초반 무크타르에게 또 다시 프리킥으로 실점했다. 무크타르는 아크서클 뒤에서 감아 찬 프리킥이 절묘한 궤적을 그리며 골대 오른쪽 상단 구석에 꽂혔다. 이로써 무크타르는 해트트릭을 기록했다.

손흥민의 리그 9호 도움이 터졌다. 후반 23분 손흥민이 왼쪽 코너에서 올린 코너킥을 부앙가가 발을 갖다 댔고, 볼은 내슈빌 수비에 맞고 골문 안으로 향했다. 손흥민을 올 시즌 리그에서 득점 없이 도움만 9개 기록 중이다. 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서 올린 2골 7도움을 더하면, 공식전 2골 16도움이다. 이로써 손흥민은 리그 도움 부문 1위를 질주했다.

손흥민의 슈팅이 계속 이어졌다. 후반 27분 박스 바깥 오른편에서 전매특허 감아차기가 나왔지만 몸을 날린 골키퍼의 선방에 막혔다.

이후 팽팽한 경기가 이어졌지만 더 이상 득점이 나오지 않고 경기는 LAFC의 2-3 패배로 종료됐다.