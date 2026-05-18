'LG 제안 정중히 고사' 고우석 '콜업' 숙원 이뤄지나→또 2이닝 3K 무실점 호투! 트리플A 3G 연속 완벽투

메이저리그 콜업을 노리는 고우석이 트리플A에서 3경기 연속 무실점 호투를 이어갔다. 그는 캔자스시티 로열스 산하 트리플A 팀과의 경기에서 2이닝 무피안타 3탈삼진 무볼넷 무실점을 기록하며 완벽한 투구를 선보였다. 고우석은 LG의 복귀 제안을 고사하고 빅리그 승격에 대한 강한 의지를 보였으며, 현재 소속팀 디트로이트 타이거스도 마이너리그 자원을 적극적으로 콜업하는 상황이다.

지난 3월 14일 월드베이스볼클래식(WBC) 도미니카 공화국전을 마친 고우석의 모습. /사진=박수진 기자

한국 우완투수 고우석 8일 도쿄돔에서 열린 2026 WBC 도쿄POOL 대한민국과 대만 경기 8회초 무실점 피칭을 펼친후 환호하고 있다. 026.03.08. /사진=강영조 cameratalks@

메이저리그(MLB) 콜업을 노리는 고우석(28·디트로이트 타이거스 산하 트리플A 톨레도 머드헨스)의 호투 행진이 거침없다. 결과는 물론 내용까지 완벽한 '무결점' 투구로 빅리그 승격 가능성을 한층 높였다. 트리플A 진입 후 3경기 연속 무실점이며 2경기 연속으로 2이닝 3탈삼진 무실점의 투구를 이어갔다.

고우석은 18일(한국시간) 미국 네브래스카주 파필리온에 위치한 베르너 파크에서 열린 캔자스시티 로열스 산하 트리플A 팀 오마하 스톰 체인저스와의 경기에 팀의 4번째 투수로 등판해 2이닝 무피안타 3탈삼진 무볼넷 무실점으로 상대 타선을 완벽히 틀어막았다.

이날 팀이 3-6으로 뒤진 7회말 마운드에 오른 고우석은 첫 타자 조쉬 로하스를 볼카운트 1-2에서 88.2마일(약 142km)짜리 예리한 스플리터로 유인해 2루 땅볼 처리하며 기분 좋게 출발했다. 이어진 타일러 톨버트와의 승부에서는 허를 찔렀다. 볼카운트 2볼-2스트라이크에서 79.8마일(약 128km)의 느린 커브를 스트라이크 존 높은 코스에 찔러 넣으며 루킹 삼진을 솎아냈다. 2사 이후 존 레이브 역시 초구 커브로 타이밍을 빼앗은 뒤, 2구째 93마일(약 150km) 몸쪽 패스트볼로 2루 땅볼 유도하며 이닝을 마쳤다.

8회말은 그야말로 압도적이었다. 첫 타자 카메론 마이스너를 단 1구 만에 80.7마일(약 130km) 커브로 우익수 뜬공으로 잡아낸 데 이어, 루카 트레쉬 역시 결정구로 커브를 선택해 헛스윙 삼진을 잡아냈다.

백미는 마지막 타자 브렛 스콰이어스와의 정면 승부였다. 패스트볼과 스플리터를 섞어 볼카운트 2볼-2스트라이크를 만든 고우석은 스트라이크존 구석을 찌르는 94.1마일(약 151.4km)의 강력한 포심 패스트볼로 헛스윙 삼진을 이끌어내며 이닝을 삭제했다. 스콰이어스는 눈앞으로 날라오는 하이볼을 참지 못했다.

지난 9일 트리플A 복귀전에서 3이닝 1피안타 무실점을 기록했던 고우석은 이날 호투로 트리플A 3경기 연속 무실점 행진을 이어갔다. 앞선 더블A 기록까지 포함하면 4경기 연속 무실점의 짠물 투구다. 한때 6.23까지 치솟았던 트리플A 평균자책점(ERA)은 어느덧 3.24까지 뚝 떨어졌다.

고우석은 2023시즌 종료 후 샌디에이고 파드리스와 2년 보장 450만 달러의 계약을 맺고 미국 땅을 밟았으나 마이너리그 강등과 트레이드, 방출 통보 등 굴곡진 시간을 보냈다.

마무리 유영찬이 부상으로 시즌 아웃 판정을 받자 차명석 LG 단장은 최근 고우석을 직접 찾아가 복귀를 타진하기도 했다. 하지만 고우석의 의지는 확고했고, 친정팀의 제안을 정중히 고사했다. 세 시즌째 이어간 도전 끝에 빅리그 콜업이라는 결실보려는 모양새다. LG 구단 역시 선수의 간절한 뜻을 존중했다.

벼랑 끝 심정으로 돌아선 고우석의 선택은 옳았다. 지난 3월 종료된 월드 베이스볼 클래식(WBC)에서 대표팀 불펜 투수 가운데 가장 안정적인 모습을 이어가고 있다. 현재 소속팀 디트로이트 타이거스 역시 마운드 부상 잔혹사에 시달리며 마이너리그 자원을 적극적으로 콜업하는 성향을 띠고 있다. 이미 KBO리그 한화 이글스 출신인 버치 스미스가 마이너 계약 후 빅리그로 승격돼 불펜의 핵심으로 활약하고 있다.

트리플A 무대를 완벽하게 폭격하며 확실한 승격 후보로 거듭난 고우석. 메이저리그 불펜진의 전력 공백이 생길 때마다 그의 이름이 가장 먼저 거론될 만큼 가치를 증명해 내고 있다. 독기를 품은 고우석이 마침내 메이저리그 마운드라는 숙원을 이뤄낼 수 있을지 자못 궁금하다.