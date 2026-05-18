'바르사냐 리버풀이냐' 마스체라노의 선택은? 2026 챔피언스 임팩트 인 서울, 벌써 '후끈'

FC바르셀로나와 리버풀 출신 전설적인 축구 선수들이 맞붙는 레전드 매치가 다음 달 6월 6일 서울월드컵경기장에서 열린다. 이 경기에는 안드레스 이니에스타, 카를레스 푸욜, 히바우두 등 바르셀로나 출신 선수들의 출전이 예정되어 있다. 현역 시절 두 구단에서 모두 활약했던 하비에르 마스체라노가 어느 팀 소속으로 뛸지 등이 주요 관전 포인트로 꼽혔다.

'2026 챔피언스 임팩트 인 서울' 포스터. /사진=올리브 크리에이티브 제공

FC바르셀로나와 리버풀 출신 전설적인 축구 선수들이 맞붙는 레전드 매치가 다음 달 서울에서 열린다.

오는 6월 6일 오후 6시 서울월드컵경기장에서 FC바르셀로나 레전드 팀과 리버풀 출신 선수들로 구성된 '더 레즈(THE REDS)'가 대결하는 '2026 챔피언스 임팩트 인 서울(2026 CHAMPIONS IMPACT IN SEOUL)'이 개최된다.

이번 경기에는 안드레스 이니에스타, 카를레스 푸욜, 히바우두 등 바르셀로나 출신 선수들의 출전이 예정돼 있다.

이와 함께 세르히오 부스케츠와 그의 아버지 카를로스 부스케츠의 동반 출전 여부, 그리고 현역 시절 바르셀로나와 리버풀 두 구단에서 모두 활약했던 하비에르 마스체라노가 어느 팀 소속으로 뛸지 등이 주요 관전 포인트로 꼽힌다.

대회를 주관하는 올리브크리에이티브의 유현정 이사는 "단순한 이벤트성 친선전을 넘어, 팬들의 가슴에 오래도록 기억될 축구 축제를 만들고 싶다"며 "유럽 현지 스타디움의 압도적인 분위기, 팬들의 응원, 그리고 레전드들의 품격 있는 플레이까지 이 모든 것을 서울에서 완벽하게 재현하는 것이 목표다. 전설들이 남길 감동의 크기를 기대해 달라"고 밝혔다.

한편, 경기 티켓 예매는 오는 19일 오후 2시부터 플랫폼 NOL(야놀자)을 통해 단독으로 진행된다.