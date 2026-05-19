'올림픽 메달까지 팔 정도로...' 몰락했던 수영 황제, 연봉 4500만원 코치로 새 출발... "너무 행복"

수영 황제 라이언 록티가 우울증과 약물, 이혼 등 힘든 시기를 겪은 후 미주리 주립대학교 수영팀 어시스턴트 코치로 새 출발했다. 록티는 2016 리우 올림픽 당시 거짓 주장으로 스폰서를 잃고 2021년 도쿄 올림픽 선발전에서 탈락하며 좌절감을 느꼈다. 그는 새로운 연인 몰리 길리한의 도움으로 삶의 활력을 되찾았고, 적은 연봉에도 불구하고 코치직을 통해 행복감을 느끼고 있다고 고백했다.

라이언 록티(왼쪽)와 그의 연인 몰리 길리한. /사진=뉴욕 포스트 캡처

라이언 록티. /AFPBBNews=뉴스1

'수영 황제'로 불렸던 라이언 록티(43)가 대학교 수영 코치로 새 출발한다. 이는 초라한 후퇴가 아니다. 우울증과 약물, 이혼 등 긴 터널을 지난 록티는 "드디어 행복감을 느낀다"고 고백했다.

록티는 17일(한국시간) 미국 뉴욕포스트와 인터뷰에서 미국 미주리주 스프링필드에 위치한 미주리 주립대학교 수영팀 어시스턴트 코치를 맡게 됐다고 고백했다. 이 코치직의 연봉은 불과 3만 달러(약 4500만 원). 록티의 화려한 선수 경력을 생각하면 의외의 선택이지만, 록티는 덕분에 삶의 활력을 찾았다고 밝혔다.

록티는 '레전드' 마이클 펠프스와 함께 미국을 대표하는 수영 선수였다. 2004년 아테네 올림픽을 시작으로 2008 베이징, 2012 런던, 2016 리우데자네이루 등 4차례나 올림픽에 출전했고, 금메달 6개와 은메달 3개, 동메달 3개를 수확했다. 특히 록티는 남자 400m 계영 세계 기록도 보유 중이다.

하지만 록티는 이후 추락을 거듭했다. 2016 리우 올림픽 당시 강도를 당했다고 거짓 주장을 했다가 큰 이슈에 휘말렸다. 이에 10개월 출장 정지 징계를 받았고, 이미지 훼손으로 인해 세계적인 회사들과 함께 했던 주요 스폰서마저 잃었다. 당시 록티는 연간 200만 달러(약 30억 원)의 손실을 본 것으로 알려졌다.

게다가 록티는 2021년 도쿄 올림픽을 앞두고 진행된 미국 수영 대표팀 선발전에서 탈락하는 충격적인 결과를 맞았다. 깊은 좌절감에 록티는 우울증과 싸워야 했다. 그는 "제 안의 모든 불꽃을 잃었다. 이 터널의 끝이 보이지 않았다. 내가 실패자라고 생각했다"면서 "그때 나는 매일 거울을 보며 '난 누구일까'라는 생각을 했다. 정말 힘들었고, 그렇게 몇 년을 보냈다"고 회상했다.

록티는 이 힘든 시기에 술과 약물에 의지했다는 사실도 털어놓았다. 이를 계기로 가족 관계도 무너지면서 록티는 현재 별거 중인 아내 케일라 레이 리드와 이혼 절차를 밟고 있다고 한다. 이들 사이에는 세 자녀가 있다.

라이언 록티의 경기 장면. /AFPBBNews=뉴스1

라이언 록티의 메달 경력. /사진=AI 제작 이미지.

하지만 록티는 새로운 연인 몰리 길리한 덕분에 다시 일어설 수 있었다. 유치원 교사이자 세 아이의 엄마이기도 한 길리한과 만난 록티는 심적으로 많은 위로를 얻었다. 그는 "길리한은 내게 마음을 열어줬다. 또 그녀는 제가 올림픽 선수인지도 몰랐다. 그저 저에 대해 알고 싶어했다"면서 "그들은 나를 사랑했고, 나도 그들을 사랑했다. 덕분에 어깨에 있던 무거운 짐을 내려놓은 것 같았다"고 고마워했다.

또 록티는 길리한의 소개로 대학 수영팀 코치직을 맡게 됐다. 적은 연봉이 큰 화제가 됐지만, 록티는 돈의 액수는 중요한 게 아니라고 했다. 그는 "내가 이걸 해낼 수 있다는 걸 스스로에게 증명하고 싶었다"며 "수영할 때 최고가 되겠다는 불길이 내 안에 타올랐다. 다른 사람들이 내가 어릴 때 가졌던 꿈과 목표에 도달할 수 있도록 도와주고 싶다"고 설명했다.

라이언 록티. /AFPBBNews=뉴스1

라이언 록티가 금메달을 들고 웃고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

최근 록티는 자신의 올림픽 메달 9개를 팔아 약 38만 5000달러(약 5억 원)의 수익을 벌었다. 하지만 재정적인 문제로 메달을 판매한 것은 아니라고 선을 그었다. 록티는 "(메달이 아니라) 이를 해내기까지의 과정이 중요하다. 사실 메달은 서랍에서 먼지만 쌓이고 있었다. 많은 사람들이 '빚이 있다'고 얘기 했지만 이는 잘못된 사실이다. 빚이 있기는 하지만, 메달은 필요 없어서 판 것이다. 저는 힘든 일을 해냈고, 그것에 대한 기억을 소중하게 여긴다"고 했다.

또 록티는 자신의 친구 펠프스에게도 고마움을 나타냈다. 그는 "사람들은 우리가 절벽에서 떨어져도 멀쩡하게 다시 일어설 것이라고 생각한다. 그런데 그렇지 않다. 우리도 사람일뿐이다. 그저 이 자리까지 오기 위해 누구보다 훈련하고 노력했을 뿐"이라면서 "펠프스도 같은 우울증을 겪은 바 있다. 펠프스는 나를 많이 도와주었다. 정말 좋은 친구고, 지금도 매달 한두 번씩 연락한다"고 말했다.

마지막으로 록티는 길리한과 결혼 계획에 대해 "무조건 100% 꽉 잡겠다. 안 할 수가 없다. 그녀는 내 가장 친한 친구이다. 그동안 저는 많은 여자들과 데이트를 했고 결혼도 했지만, 가장 친한 친구이면서 동시에 사랑하는 여자와 함께 한 적은 없었다"면서 "하지만 길리한에게서 이를 찾았다. 진정한 사랑이다. 우리는 파워 커플이고 앞으로도 무엇이든 해낼 수 있다"고 전했다.