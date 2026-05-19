[오피셜] '대반전' 네이마르 월드컵 간다, 브라질 대표팀 최종 명단 승선

카를로 안첼로티 브라질 축구 국가대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵에 나설 최종 명단을 발표했다. 최근 대표팀에서 제외되며 월드컵 출전 가능성이 희박해 보였던 네이마르가 2년 7개월 만에 대표팀에 복귀하며 극적으로 월드컵 무대에 나서게 됐다. 네이마르는 개인 통산 4번째 월드컵 무대를 준비하며, 브라질은 2002 한·일 월드컵 이후 24년 만이자 통산 6번째 우승에 도전한다.

브라질 리우데자네이루의 아마냥 박물관에서 열린 브라질 축구 국가대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 최종 명단 발표식에서 네이마르의 발탁이 발표되는 순간. /AFPBBNews=뉴스1

지난 2022년 6월 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 초청 친선경기 대한민국과 브라질의 경기, 손흥민이 네이마르와 인사를 하고 있다. /사진=뉴시스

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 나설 브라질 축구 국가대표팀 최종 명단이 공개됐다. 최근 대표팀에서 거듭 제외되며 북중미 월드컵 출전 가능성이 희박해 보였던 네이마르(34·산투스)도 2년 7개월 만에 대표팀에 복귀, 극적으로 북중미 월드컵 무대에 나서게 됐다.

카를로 안첼로티(이탈리아) 브라질 축구 국가대표팀 감독은 19일(한국시간) 브라질 리우데자네이루의 아마냥 박물관에서 기자회견을 열고 네이마르 등 북중미 월드컵에 나설 26명의 브라질 대표팀 명단을 발표했다.

지난 2023년 10월 우루과이와의 북중미 월드컵 남미 예선에서 무릎 전방십자인대와 반월판 파열 부상으로 오랫동안 재활에 전념했던 네이마르는 부상 복귀 이후에도 좀처럼 안첼로티 감독의 부름을 받지 못하면서 이번 월드컵 출전도 불투명했다.

지난 3월 미국에서 열린 프랑스와의 평가전에서 1-2 패배 직후 브라질 팬들이 네이마르를 연호하는 등 그의 브라질 대표팀 복귀에 대한 여론도 커졌지만, 안첼로티 감독은 "오늘 뛴 선수들에게 만족하고 있다"며 사실상 네이마르 복귀 가능성에 선을 긋는 듯 보였다.

그러나 안첼로티 감독은 북중미 월드컵에 나설 26명의 최종 명단을 구성하면서 네이마르를 포함시켰다. 이날 기자회견에서 월드컵 최종 명단에 포함된 선수들을 일일이 호명한 안첼로티 감독이 네이마르의 풀네임을 직접 부르며 그의 월드컵 출전을 공식화하자, 현장에선 환호성이 터져 나오기도 했다.

지난 2022년 6월 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 초청 친선경기 대한민국과 브라질의 경기, 손흥민이 네이마르와 인사를 하고 있다. /사진=뉴시스

이로써 네이마르는 지난 2014년 브라질 대회와 2018년 러시아 대회, 2022년 카타르 대회에 이어 개인 통산 4번째 월드컵 무대를 준비하게 됐다. FC바르셀로나(스페인), 파리 생제르맹(PSG·프랑스), 알힐랄(사우디아라비아)을 거쳐 지난해 자국리그에 속한 산투스로 복귀한 네이마르는 이번 시즌 공식전 15경기에 출전해 6골 4도움을 기록 중이다.

안첼로티 감독은 네이마르 외에 알리송(리버풀), 마르키뉴스(PSG), 가브리엘 마갈량이스(아스널), 카세미루(맨체스터 유나이티드), 브루누 기마랑이스(뉴캐슬 유나이티드), 비니시우스 주니오르(레알 마드리드), 하피냐(바르셀로나) 등을 북중미 월드컵 최종 명단에 포함시켰다.

월드컵 예비명단에 포함됐던 주앙 페드루(첼시)나 사비뉴(맨체스터 시티), 히샬리송(토트넘), 가브리엘 제주스(아스널), 티아구 실바(포르투) 등은 이번 월드컵 꿈을 접어야 했다.

소속 리그별로는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 선수가 8명으로 가장 많고, 브라질 자국리그 7명, 스페인 프리메라리가·프랑스 리그1·이탈리아 세리에A 각 2명씩 등으로 구성됐다. 호제르 이바녜스(알아흘리), 파비뉴(알이티하드) 등 사우디아라비아 리그에서 뛰는 선수도 2명이 이름을 올렸다.

FIFA 랭킹 6위이자 월드컵 최다 우승국(5회)인 브라질은 지난 2018년과 2022년 대회에선 모두 8강에서 탈락했다. 2002 한·일 월드컵 이후 24년 만이자 통산 6번째 우승에 도전한다. 이번 북중미 월드컵 본선에선 모로코와 아이티, 스코틀랜드와 본선 조별리그 C조에 속했다.

브라질 산투스에서 뛰고 있는 네이마르. /AFPBBNews=뉴스1

2026 FIFA 북중미 월드컵 브라질 축구 국가대표팀 최종 명단. /사진=브라질축구협회 SNS 캡처

2026 FIFA 북중미 월드컵 브라질 축구대표팀 최종 명단

- 골키퍼 : 알리송(리버풀) 에데르송(페네르바체) 웨베르통(그레미우)

- 수비수 : 마르키뉴스(파리생제르맹) 다닐루 루이스, 알렉스 산드루(이상 플라멩구), 가브리엘 마갈량이스(아스널), 브레메르(유벤투스), 웨슬리(AS로마), 더글라스 산투스(제니트), 호제르 이바녜스(알아흘리), 레오 페레이라(플라멩구)

- 미드필더 : 카세미루(맨체스터 유나이티드), 루카스 파케나(플라멩구), 브루누 기마랑이스(뉴캐슬 유나이티드), 파비뉴(알이티하드), 다닐루 산투스(보타포구)

- 공격수 : 네이마르(산투스), 비니시우스 주니오르(레알 마드리드), 하피냐(바르셀로나), 가브리엘 마르티넬리(아스널), 마테우스 쿠냐(맨체스터 유나이티드), 엔드리키(리옹), 루이스 엔히키(제니트), 이고르 치아구(브렌트포드), 하양(본머스)