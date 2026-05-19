[오피셜] '1골 1도움 폭발' 인천 이청용, K리그1 15라운드 MVP 겹경사

인천 유나이티드의 이청용이 하나은행 K리그1 2026 15라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다. 이청용은 지난 16일 광주FC전에서 1골 1도움을 기록하며 팀의 4-0 대승을 이끌었다. 그는 인천 이적 후 15경기 만에 첫 공격 포인트와 첫 득점을 기록하며 팀 승리에 기여했다.

인천 유나이티드 이청용. /사진=한국프로축구연맹 제공

하나은행 K리그1 2026 15라운드 베스트11. /사진=한국프로축구연맹 제공

프로축구 K리그1 인천 유나이티드 베테랑 이청용(38)이 하나은행 K리그1 2026 15라운드 최우수선수(MVP)로 선정됐다.

한국프로축구연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG)은 19일 지난 주말 K리그1 15라운드에 출전한 선수들의 정량·정성 평가를 거쳐 이청용을 라운드 MVP로 선정했다고 발표했다.

이청용은 지난 16일 인천축구전용경기장에서 열린 광주FC전에 출전해 1골 1도움을 기록하며 팀의 4-0 대승을 이끌었다.

전반 26분 페리어의 선제골을 도운 이청용은 후반 21분 페널티킥을 성공시키며 팀 대승에 쐐기를 박았다. 인천 이적 후 15경기 만에 첫 공격 포인트와 첫 득점이 이날 모두 나왔다.

당시 이청용은 "제가 골을 넣은 것보다는 팀이 크게 이길 수 있어서 기분이 좋다"면서 "이적해서 공격 포인트가 없었는데 골과 도움으로 팀 승리에 기여한 것 같아 긍정적"이라는 소감을 밝힌 바 있다.

K리그1 베스트 매치는 부천FC가 2-0으로 승리했던 포항 스틸러스전, 베스트 팀은 울산 HD를 2-0으로 꺾고 5경기 연속 무패를 달성한 강원FC가 각각 선정됐다.

한편 K리그2 12라운드 MVP는 충북청주전에서 팀이 0-2로 뒤지던 후반 13분과 19분 연속 헤더골을 터뜨리며 팀을 패배 위기에서 구해낸 전남 드래곤즈 하남이 선정됐다.

'차두리호' 화성FC의 3-2 승리로 막을 내린 부산아이파크전은 베스트 매치로 선정됐고, 화성은 베스트 팀에도 선정됐다.

전남 드래곤즈 하남. /사진=한국프로축구연맹 제공

하나은행 K리그2 2026 12라운드 베스트11. /사진=한국프로축구연맹 제공

[하나은행 K리그1 2026 15R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 이청용(인천)

베스트 팀: 강원

베스트 매치: 부천(2) vs 포항(0)

베스트11

FW: 티아고(전북), 페리어(인천), 이청용(인천)

MF: 안데르손(서울), 마테우스(안양), 이유현(강원), 티아깅요(부천)

DF: 이기혁(강원), 홍성욱(부천), 강투지(강원)

GK: 김형근(부천)

[하나은행 K리그2 2026 12R MVP, 베스트 팀/매치, 베스트11]

MVP: 하남(전남)

베스트 팀: 화성

베스트 매치: 화성(3) vs 부산(2)

베스트11

FW: 루이스(김포), 하남(전남), 세라핌(대구)

MF: 서재민(수원FC), 제갈재민(화성), 에울레르(서울E), 이시영(수원FC)

DF: 보닐라(파주), 조진우(수원FC), 김대환(화성)

GK: 양한빈(수원FC)