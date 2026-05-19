대한체육회, 예비국가대표 육성 사업 본격 추진 '레슬링 종목이 그 시작'

대한체육회가 국가대표 미래 자원 육성을 위한 '예비국가대표 육성 사업'을 본격 추진했다. 이 사업은 국가대표와 후보선수 사이 단계의 우수선수를 체계적으로 지원·육성하여 국제경쟁력 강화와 안정적인 국가대표 선수층 확보를 목표로 한다. 특히 레슬링 종목이 이달부터 진천 국가대표선수촌에 입촌하여 훈련을 시작했으며, U-23 & U-17 아시아선수권대회에 출전하여 국제무대 경험을 쌓을 계획이다.

레슬링 훈련 모습. /사진=대한체육회 제공

대한체육회(회장 유승민)가 국가대표 미래 자원 육성을 위한 '예비국가대표 육성 사업'을 본격 추진한다.

예비국가대표 육성 사업은 국가대표와 후보선수 사이 단계의 우수선수를 체계적으로 지원·육성하기 위한 신규 사업이다.

국제경쟁력 강화와 안정적인 국가대표 선수층 확보를 목표로 하고 있다.

특히 성장 가능성이 높은 선수들을 국가대표 진입 단계까지 체계적으로 지원함으로써 안정적인 세대교체 기반을 마련하는 데 중점을 두고 있다.

예비국가대표는 현재 레슬링, 배드민턴, 양궁, 탁구, 펜싱 등 5개 종목을 운영하고 있다.

이 가운데 레슬링 종목이 이달부터 본격적으로 진천 국가대표선수촌에 입촌, 훈련을 실시하며 사업 운영의 시작을 알렸다.

지난 18일부터 진행되는 이번 레슬링 훈련에는 성장 가능성과 경기력을 갖춘 선수들이 참여한다. 체계적인 강화훈련과 스포츠과학 지원 등을 통해 국가대표 진입 단계 선수 육성에 집중한다는 방침이다.

또 선수단은 이달 23일 개최되는 U-23 & U-17 아시아선수권대회에 출전, 국제무대 경험을 쌓고 실전 경쟁력을 점검할 계획이다.

김택수 국가대표선수촌장은 "예비국가대표 육성 사업은 국가대표 선수층을 보다 체계적으로 관리·지원하기 위한 기반 사업"이라며 "훈련과 국제대회 참가를 통해 선수들이 한 단계 성장할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

한편 대한체육회는 "앞으로도 종목별 특성을 반영한 훈련 운영과 국제대회 참가 지원을 확대하고, 미래 국가대표 선수 육성 체계를 지속해서 강화해 나갈 계획"이라고 강조했다.