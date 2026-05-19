[오피셜] 은퇴하고 돌아와 FA 대박! '인간승리' 정인덕, LG와 4년 재계약... 첫 해 보수 3억 5천

정인덕이 소속팀 창원 LG와 4년 재계약을 체결했으며, 첫해 보수 총액은 3억 5천만원이었다. 그는 2017~2018시즌 종료 후 은퇴했으나, 군 복무를 마친 뒤 2021년 LG에 재입단하여 팀의 핵심 자원으로 성장했다. 특히 지난 시즌 정규리그 54경기에 출전해 LG의 정규리그 우승에 기여하며 자신의 가치를 증명했다.

정인덕. /사진=KBL 제공

'인간 승리의 아이콘' 정인덕(32)이 소속팀 창원 LG와 동행을 이어간다.

LG는 19일 "정인덕과 계약기간 4년, 첫해 보수 총액 3억5000만원에 자유계약선수(FA) 계약을 체결했다"고 발표했다.

포워드 정인덕은 지난 2016년 LG에 입단했지만, 좀처럼 자리를 잡지 못했다. 결국 2017~2018시즌 종료 후 은퇴를 선택했다. 하지만 정인덕은 포기하지 않았다. 현역으로 군 복무를 마친 뒤 2021년 LG 재입단 테스트를 거쳐 다시 코트로 돌아왔다.

프로 무대에 복귀한 정인덕은 꾸준한 활약을 앞세워 팀의 핵심 자원으로 성장했다. LG 재입단 이후 5시즌 동안 정규리그 199경기에 출전했다. 평균 15분32초를 소화하며 4.3득점, 3점슛 성공률 37.8%를 기록했다. 특히 2025~2026시즌에는 3점슛 성공률 44.4%로 리그 전체 1위에 오르며 자신의 가치를 확실히 증명했다.

지난 시즌 정인덕은 정규리그 54경기에 나서 평균 25분28초를 소화했다. 동시에 평균 5.5득점, 3점슛 성공률 44.4%, 2.4리바운드, 1.0어시스트로 LG의 정규리그 우승에 힘을 보탰다.

정인덕 재계약 오피셜. /사진=LG 제공

LG 구단은 "정인덕은 강력한 수비력을 바탕으로 상대 주요 선수를 효과적으로 제어하고, 높은 3점슛 성공률까지 갖춘 리그 대표 3&D 선수다. 특히 조상현 감독의 시스템 농구에서 공수 밸런스를 유지하는 핵심 역할을 수행하고 있다"면서 "또 정인덕은 훈련 태도와 프로다운 자기관리 측면에서도 후배 선수들에게 모범이 되는 선수"라고 재계약 배경을 밝혔다.

정인덕은 구단을 통해 "힘든 시기에 다시 기회를 주고 성장할 수 있도록 믿어준 구단에 감사드린다. 이번 FA에서도 좋은 조건을 제안해 주셔서 기쁜 마음으로 계약을 결정했고, 앞으로 계속 세바라기와 함께 할 수 있어 행복하다"며 "조상현 감독님과 코치님들께도 감사드린다. 앞으로 LG에서 더 많은 우승을 이루고, 팀에 도움이 되는 선수로 남아 은퇴하는 것이 목표다"고 재계약 소감을 전했다.