'KBO 1호' 퇴출 그날 아침 "한국서 뛰는 게 꿈이었다... 한국시리즈 꼭 진출하길" KIA가 아시아쿼터 이방인과 뜨겁게 이별하는 법

KIA 타이거즈는 KBO 리그 역사상 첫 아시아쿼터 제도를 통해 영입했던 호주 출신 야수 제리드 데일(26)을 아시아쿼터 1호 퇴출 선수로 결정하고 웨이버 공시를 신청했다. 데일은 팀 동료들과 팬들에게 한국에서 뛸 수 있어 기뻤고 한국시리즈 진출을 응원하겠다는 작별 인사를 전했다. KIA는 데일의 빈자리를 메울 새로운 아시아쿼터 선수로 투수를 염두에 두고 있으며, KBO 리그 경험이 있는 시라카와 게이쇼와 협상 중이라고 밝혔다.

전 KIA 타이거즈 아시아쿼터 내야수 제리드 데일이 26일 선수단과 작별 인사를 나누고 있다. /사진=KIA 타이거즈 공식 SNS 갈무리

전 KIA 타이거즈 아시아쿼터 내야수 제리드 데일이 26일 팬들에게 작별 인사를 전하고 있다. /사진=KIA 타이거즈 공식 SNS 갈무리

유일하게 10개 구단 중 야수로 호주 출신의 제리드 데일(26)을 뽑은 KIA 타이거즈. KBO 리그 역사상 첫 아시아쿼터 제도를 도입한 올해, 끝내 아시아쿼터 1호 퇴출이라는 결단을 내렸다. 그래도 KIA 구단과 선수들은 마지막까지 가슴 뜨거워지는 작별 인사를 나누며 다시 만날 날을 기약했다.

KIA 구단은 26일 "한국야구위원회(KBO)에 아시아쿼터 내야수 제리드 데일의 웨이버 공시를 이날 신청했다"고 밝혔다. 이어 "이에 따라 KIA는 조만간 새로운 아시아쿼터 선수를 영입한다는 계획"이라고 부연했다.

KIA는 구단 공식 SNS 채널을 통해 데일과 석별의 정을 나누는 모습을 공개했다. 데일은 KIA 동료들과 일일이 포옹을 나누며 애틋한 마음을 표현했다.

이어 선수단 앞에 선 데일은 "한국에서 뛰는 게 꿈이었는데, 잠시나마 뛸 수 있어 기뻤다. 여러분들과 팬들에게 감사하다. 이렇게 좋은 관계를 맺었으니, 앞으로 만날 일이 꼭 있었으면 한다"고 인사했다. 이어 데일은 "멀리서도 남은 시즌 응원 많이 하겠다. 한국시리즈에 올라갔으면 좋겠다. 그동안 감사했다"며 선수들을 향해 진심을 전했다.

또 데일은 구단과 인터뷰에서 팬들을 향해 "시즌 동안 항상 많은 응원을 보내주셔서 감사하다. 슬프게도 팀을 떠나게 됐지만, KIA가 꼭 한국시리즈에 올라가길 바란다. 응원하겠다"고 인사했다.

데일은 지난 2016년 호주 ABL의 멜버른 에이시스에서 처음 프로 무대를 밟았다. 미국 무대도 경험했다. 2019년 샌디에이고 파드리스와 마이너 계약을 맺은 뒤 트리플A 2시즌을 포함해 총 6시즌을 뛰었다. 지난 시즌에는 일본프로야구(NPB) 오릭스 버팔로즈에 육성 외국인 선수 신분으로 입단, 2군에서만 41경기에 출장해 타율 0.297, 35안타 2홈런, 14타점 12득점의 성적을 냈다. 지난 3월 2026 월드베이스볼클래식(WBC) 대회에도 호주 국가대표로 출전한 데일이었다.

그런 데일이 올 시즌을 앞두고 KIA에 입단했다. 총액 15만 달러(한화 약 2억 2600만원)의 계약 조건이었다. 프리에이전트(FA)로 이적한 주전 유격수 박찬호의 공백을 메우기 위해 KIA가 던진 승부수였다.

성적이 몹시 나쁜 것도 아니었다. 데일은 개막 이후 15경기 연속 안타 행진을 벌이며 외국인 타자 데뷔전 이후 연속 안타 최장 기록 2위를 작성하기도 했다. 다만 수비에서 불안한 모습을 노출하는 등 아쉬운 장면도 많이 연출했다. 동시에 극심한 타격 슬럼프까지 찾아왔다. 특히 5월 출전한 7경기에서는 타율이 0.136에 그치는 등 급격한 하락세를 보였다.

결국 정규시즌 34경기에 출장해 타율 0.256(117타수 30안타) 1홈런 2루타 4개, 6타점 20득점, 13볼넷 14삼진, 장타율 0.316, 출루율 0.328, OPS(출루율+장타율) 0.644, 득점권 타율 0.174의 세부 성적을 거둔 데일. 실책은 9개. 데일은 지난 11일 결국 1군 엔트리에서 말소돼 2군으로 향했다.

전 KIA 타이거즈 아시아쿼터 내야수 제리드 데일이 26일 선수단과 작별 인사를 나누고 있다. /사진=KIA 타이거즈 공식 SNS 갈무리

전 KIA 타이거즈 아시아쿼터 내야수 제리드 데일이 26일 선수단에 작별 인사를 하고 있다. /사진=KIA 타이거즈 공식 SNS 갈무리

앞서 사령탑인 이범호 KIA 감독은 데일을 향해 "참 감사한 선수"라면서 "데일은 방망이도 정말 짧게 잡고 어떻게든 (출루를 위해) 나가려고 한다. 안타를 치려는 모습이 인상적이다. 이런 모습이 우리 팀 국내 선수 중에서도 빨리 나와야 한다는 생각이 들 정도"라고 말했다. 야구를 대하는 태도에 있어서 누구보다 성실한 모습을 보여준 데일이었다.

하지만 팀 사정이 바뀌면서, 데일이 설 자리도 조금씩 줄어들기 시작했다. KIA는 데일이 빠진 유격수 자리를 박민과 김규성, 정현창 등 국내 신예 선수들로 메웠다. 이 감독은 26일 고척스카이돔에서 펼쳐진 키움 히어로즈와 경기를 앞두고 "초반에 데일이 없었다면 팀이 어려웠을 것"이라면서 "우리 내야수들이 성장했고, 이 친구들로 충분히 해나갈 수 있다는 생각이 들었다"고 말했다.

KIA는 새로운 아시아쿼터로 야수가 아닌 투수를 염두에 두고 있다. 데일의 빈자리를 채울 대체 선수로는 지난 2024년 KBO 리그에서 활약했던 시라카와 게이쇼가 유력하다. 시라카와는 지난해 SSG 랜더스를 통해 처음 KBO 리그 무대를 밟은 뒤 두산으로 이적했다. 2024시즌 12경기에 등판, 4승 5패 평균자책점 5.65를 마크했다. 총 57⅓이닝 동안 59피안타(6피홈런) 33볼넷 3몸에 맞는 볼, 46탈삼진, 41실점(36자책)의 성적을 냈다.

이 감독은 시라카와에 관해 "현재 해외에서 경쟁력 있는 (아시아쿼터) 투수를 구하기가 매우 힘든 상황"이라며 "새로운 환경에 적응하는 것이 중요한 만큼, 이미 KBO 리그를 경험한 선수가 낫지 않을까 판단한다"고 전했다. KIA 관계자는 "시라카와와 현재 협상 중인 건 맞지만, 아직 최종적으로 확정된 건 아니다. 메디컬 테스트 등의 남은 절차가 완료되면 공식 발표할 예정"이라고 밝혔다.

전 KIA 타이거즈 아시아쿼터 내야수 제리드 데일이 26일 선수단과 작별 인사를 나누고 있다. /사진=KIA 타이거즈 공식 SNS 갈무리