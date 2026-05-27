'안우진 결국 1군 엔트리서 말소' 키움 연패 탈출이 급선무 '선발 라인업 발표' 외인 에이스 앞세워 반격 노린다 [고척 현장]

키움 히어로즈는 KIA 타이거즈와의 주중 3연전 중 두 번째 경기에 나설 선발 라인업을 공개했다. 키움은 안우진을 1군 엔트리에서 말소하고 염승원을 콜업했으며, 안우진은 전날 손가락 물집 증세로 조기 강판됐다. 키움은 현재 3연패 중이며 리그 10위에 머물러 있어 연패 탈출이 급선무인 상황이다.

알칸타라. /사진=김진경 대기자

일단 연패를 끊어야 한다. 키움 히어로즈가 KIA 타이거즈와 주중 3연전 중 두 번째 경기에 나설 선발 라인업을 공개했다.

키움은 27일 오후 6시 30분 서울 고척스카이돔에서 KIA를 2026 신한 SOL KBO 리그 정규시즌 홈경기를 치른다.

이날 키움은 서건창(지명타자), 안치홍(2루수), 임병욱(우익수), 최주환(1루수), 이형종(좌익수), 김웅빈(3루수), 김건희(포수), 권혁빈(육격수), 박주홍(중견수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발 투수는 알칸타라다.

키움은 안우진을 1군 엔트리에서 말소하는 대신, 염승원을 새롭게 콜업했다. 안우진은 전날(26일) 손가락 물집 증세로 4회밖에 채우지 못한 채 조기 강판됐다.

키움은 전날 KIA 선발 김태형의 호투에 눌리며 이렇다 할 반격을 하지 못한 채 2-5로 패했다.

키움은 20승 1무 29패를 마크하며 리그 10위에 자리했다. 최근 3연패로 연패 탈출이 급선무다.

알칸타라는 올 시즌 9경기에 등판해 4승 3패 평균자책점 2.81을 마크하며 키움의 에이스 역할을 해내고 있다. 총 57⅔이닝 동안 62피안타(6피홈런) 9볼넷 53탈삼진 19실점(18자책) 이닝당 출루허용률(WHIP) 1.23, 피안타율 0.271의 세부 성적을 기록 중이다.

한편 키움에 맞서 KIA는 박재현(좌익수), 김호령(중견수), 김도영(3루수), 아데를린(1루수), 김선빈(2루수), 나성범(우익수), 한준수(지명타자), 김태군(포수), 박민(유격수) 순으로 선발 라인업을 짰다. 선발 투수는 네일이다.