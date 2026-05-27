'AI 체질전환' 통했다…티오더, 4월 영업이익 4.2억 BEP 달성

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권성택 티오더 대표가 4월 7일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회에서 열린 기술 탈취 피해 중소기업 기자간담회에서 발언을 하고 있다. /사진=뉴스1

테이블오더 기업 티오더가 지난달 월간 기준 4억2000만원 규모의 영업이익을 기록하며 손익분기점(BEP)을 달성했다고 27일 밝혔다.

티오더 관계자는 "지난해 일회성 비용을 포함해 당기순손실 250억원을 기록했으나 AI(인공지능) 기반 운영 효율화를 바탕으로 본격적인 흑자 전환 국면에 들어섰다"고 했다.

지난 4월 매출은 전년 동월 대비 약 10% 증가했으며 영업이익도 흑자로 돌아섰다. 티오더는 수익성 개선의 핵심에 AI 기반의 체질 전환이 있다고 강조했다. 단순한 테이블오더 솔루션 기업을 넘어 AI 기업으로 빠르게 전환하고 있다는 설명이다.

그 일환으로 오프라인 데이터와 AI 역량을 결합해 지난 3월 말 소상공인용 AI 서비스 '티오더AI'를 베타 출시했다. 소상공인이 평소 사용하는 카카오톡 대화창에서 실시간으로 사용할 수 있는 AI 솔루션으로, 매장 관리 업무를 자동 처리해 점주의 운영 부담과 비용을 줄여준다.

티오더AI 출시는 신규 고객 유치로도 이어졌다. 서비스 출시 이후 4월 티오더 신규 계약 건수는 전년 동월 대비 13% 이상 증가했다. 티오더는 주문·고객 데이터를 기반으로 서비스 전반을 고도화하며 외식업의 AI 전환을 가속화한다는 목표다.

권성택 티오더 대표는 "월간 손익분기점 달성을 시작으로 연간 흑자 전환도 가시화할 것"이라며 "앞으로도 직관적인 사용자 경험과 데이터·AI 역량을 바탕으로 서비스 경쟁력을 높이고 외식업계 AI 전환을 이끌어 나가겠다"고 말했다.

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