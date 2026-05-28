'엘린이 출신' BTOB 이민혁, 9년 만에 LG 시구... 30일 잠실 KIA전 출격! 배우 이주명도 31일 나선다

LG 트윈스는 이번 주말 KIA 타이거즈와의 홈경기에 앞서 승리기원 시구를 진행한다고 밝혔다. 5월 30일에는 보이그룹 비투비 멤버 이민혁이 두 번째 시구를 맡았고, 5월 31일에는 배우 이주명이 시구자로 나선다. 또한, KIA와의 홈 3연전 기간 동안 잠실야구장 외야 캐치볼장에서는 패션 브랜드 '세터'와 콜라보 팝업스토어를 운영하며, 31일 경기 종료 후에는 키즈런 행사를 진행한다.

비투비 이민혁. /사진=LG 트윈스 제공

프로야구 LG 트윈스가 이번 주말 KIA 타이거즈와 주말 홈경기에 앞서 승리기원 시구를 진행한다.

LG 구단에 따르면 5월 30일 경기에는 보이그룹 비투비(BTOB)의 멤버 이민혁이 시구를 맡는다. 지난 2017년 8월에 이어 두 번째다. 이민혁은 "오랜 엘린이(LG 트윈스+어린이) 출신으로서 두 번째 시구를 할 수 있어 행복하다"라며 "선수단 모두 부상 없이 시즌 치르길 바라고, 이번 시즌도 우승까지 힘차게 나아가기를 진심으로 응원하겠다"라고 소감을 밝혔다.

5월 마지막 날인 31일에는 드라마 '슬기로운 의사생활', '스물다섯 스물하나' 등에 출연한 배우 이주명이 시구자로 나선다. 이주명은 "평소 좋아하던 LG 트윈스에서 첫 시구를 하게 돼 정말 영광이고 설렌다. 선수들에게 좋은 기운을 전할 수 있도록 최선을 다해 던지고, 끝까지 응원하겠다"라고 전했다.

한편, 이번 KIA와 홈 3연전 기간에는 잠실야구장 외야 캐치볼장에서 패션 브랜드 '세터'와 콜라보 팝업스토어를 진행한다. 팝업스토어는 29일 오후 4시, 30일 오후 3시, 31일 정오부터 4시간씩 운영하고 현장 상황에 따라 운영시간이 변경될 수 있다. 또한 31일 경기 종료 후에는 어린이 동반 가족 팬들을 대상으로 잠실야구장 그라운드를 누빌 수 있는 키즈런 행사를 진행한다.

자세한 내용은 LG트윈스 SNS 계정에서 확인할 수 있다.