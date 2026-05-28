'학생선수 학부모 간담회 진행' 유승민 체육회장 "현실·종목 특성 반영되도록 관계기관과 적극 협의할 것"

대한체육회는 학생선수들이 학업과 운동을 안정적으로 병행할 수 있는 환경을 조성하기 위해 현장 소통에 나섰다. 지난 23일 부산광역시체육회 대회의실에서 '학생선수 학부모 간담회'를 개최하여 전국 초·중·고 학생선수 학부모의 의견을 청취했다. 유승민 회장은 학생선수들의 현실과 종목별 특성이 제도에 반영되도록 관계기관과 적극 협의하겠다고 밝혔다.

대한체육회가 학생선수들이 학업과 운동을 안정적으로 병행할 수 있는 환경을 조성하기 위해 현장 소통에 나섰다고 28일 밝혔다.

대한체육회는 "지난 23일 부산광역시체육회 대회의실에서 전국 초·중·고 학생선수 학부모의 의견을 청취하기 위한 '학생선수 학부모 간담회'를 개최했다"고 전했다. 체육회에 따르면 이번 간담회는 전국소년체육대회 기간을 계기로 현장의 생생한 의견을 수렴하기 위해 마련됐다.

이날 간담회에는 유승민 회장을 비롯해 대한체육회 학교체육위원회 관계자, 관련 부서 본부장, 학생선수 학부모 등 50여 명이 참석했다. 체육회는 지난해 간담회 제안 사항과 학생선수·학부모·지도자 대상 설문조사 결과를 바탕으로 마련한 '학생선수 정책 개선안'을 공유했다. 이어 최저학력제, 출석인정 결석 허용일수, 학생선수 맞춤형 교육과정, 학교운동부 및 대회 운영 등 주요 현안에 대해 학부모들과 심도 있는 의견을 나눴다.

현장에서는 학부모들이 학교와 대회 현장에서 직면하는 다양한 제도적 한계와 애로사항이 쏟아졌다. 주요 의견으로는 출석인정 결석일수 부족에 따른 대회 참가 제한, 종목별 특성을 미반영한 일률적 출석일수 기준의 문제점, 최저학력제 및 온라인 보충학습의 실효성 문제 등이 제기됐다. 이 밖에도 학생선수의 대회 출전 성과 인정 필요성, 훈련시설 부족 및 학교체육시설 활용 제한, 학생선수 진로 지원 및 학부모 소통체계 강화 등도 건의됐다.

대한체육회는 이번 간담회에서 수렴한 의견을 바탕으로 관계기관 협의가 필요한 사안과 자체 검토 가능한 사안을 분류해 구체적인 후속 조치를 추진할 계획이다.

유승민 회장은 "학생선수들이야말로 대한민국 체육의 미래"라며 "학업의 필요성은 존중하되, 학생선수들이 처한 현실과 종목별 특성이 제도에 충분히 반영될 수 있도록 관계기관과 적극적으로 협의하겠다"고 말했다.

이어 "체육회 단독으로 해결하기 어려운 과제도 있지만, 현장의 목소리를 지속적으로 모아 교육부·교육청 등 관계기관에 전달하겠다"며 "출석인정, 맞춤형 교육, 학교운동부 지원 등 학생선수와 학부모가 체감할 수 있는 변화를 만들어가겠다"고 강조했다.

대한체육회 관계자는 "앞으로도 학생선수와 학부모 등 현장의 다양한 의견을 지속적으로 청취할 것"이라며 "학생들이 꿈을 키워가는 과정에서 겪는 제도적 어려움을 개선할 수 있도록 교육부·문화체육관광부·국회 등 관계당국과 긴밀히 협력해 나가겠다"고 더했다.