'6일 만의 출격' 송성문, 대주자 투입 후 2루수로 마무리→어느새 '16번째 출장'

샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문이 6일 만에 대주자로 출전하며 그라운드를 밟았다. 송성문은 8회초 대주자로 투입된 후 8회말 수비에서 2루수를 소화하며 경기를 마쳤다. 이날 출전으로 송성문은 이번 시즌 빅리그 16번째 출장을 기록했지만, 타석에는 서지 못했다.

원정을 떠나는 송성문. /사진=샌디에이고 파드리스 공식 SNS

메이저리그(MLB) 샌디에이고 파드리스의 내야수 송성문(30)이 대주자로 출전하며 6일 만에 그라운드를 밟았다.

송성문은 30일(한국시간) 미국 워싱턴DC에 위치한 내셔널스 파크에서 열린 '2026 MLB' 워싱턴 내셔널스와의 경기 선발 라인업에 이름을 올리지 못했지만, 팀이 7-5로 앞선 8회초 대주자로 경기에 투입됐다.

샌디에이고는 8회초 포수의 타격 방해와 페르난도 타티스 주니어의 안타, 개빈 시츠의 몸에 맞는 공으로 2사 만루 찬스를 만들어냈다. 이후 고통을 느낀 시츠의 대주자로 송성문을 내보냈다. 그러나 후속 타자 잰더 보가츠가 3루수 땅볼로 물러나면서 송성문은 진루하지 못했다.

송성문은 이어진 8회말 수비를 통해 2루수 자리를 소화했으나, 9회초 타석에 설 기회는 돌아오지 않은 채 경기를 그대로 마쳤다.

송성문이 경기 출전 기회를 잡은 것은 지난 24일 애슬레틱스전 선발 출전 이후 6일, 5경기 만이다. 이날 아쉽게 타석에는 서지 못했지만, 이날 교체 출전으로 어느새 이번 시즌 빅리그 16번째 출장을 기록하게 됐다. 다만 성적은 다소 아쉽다. 16경기 타율 0.190(21타수 4안타) 홈런 없이 4타점 OPS(출루율+장타율) 0.558이다. 볼넷은 4개이며 삼진은 5개다. 도루도 2개를 성공시켰다.

한편, 샌디에이고는 워싱턴을 7-5로 제압하고 4연패에서 탈출하며 시즌 32승(24패)째를 수확했다. 4-4로 맞선 5회말 1점을 내주며 4-5로 끌려간 샌디에이고는 6회초 타이 프랜스의 솔로 홈런으로 5-5 동점을 만들었다.

이어 7회초 2사 1루에서 잭슨 메릴이 우중간 담장을 넘기는 투런 홈런을 날려 7-5로 앞서갔고, 이후 불펜진이 호투하며 그대로 승리를 챙겼다.