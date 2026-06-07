'타율 0.324' 이정후 미쳤다, '타격기계' 제치고 팀 타율 1위 등극... 컵스전서 또 멀티히트-14G 연속 안타 [SF 리뷰]

이정후는 7일 시카고 컵스와의 원정경기에서 4타수 2안타 1도루 1득점을 기록하며 14경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 그는 시즌 타율을 0.324로 끌어올려 팀 동료 루이스 아라에즈를 제치고 팀 내 타율 1위에 등극했다. 샌프란시스코는 이정후의 활약에도 불구하고 9회말 동점 홈런과 10회말 끝내기 안타를 허용하며 2-3으로 패배했다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후가 7일 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 원정경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 9회말 맷 채프먼의 중견수 뜬공 때 태그업 후 홈으로 질주하고 있다. /AFPBBNews=뉴스1

이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 엄청난 상승세를 그리고 있다. 또 멀티히트(한 경기 2안타 이상)를 작성하며 14경기 연속 안타 기록을 이어갔다.

이정후는 7일(한국시간) 미국 일리노이주 시카고 리글리필드에서 열린 시카고 컵스와 2026 미국프로야구 메이저리그(MLB) 원정경기에 5번 타자 우익수로 선발 출전해 4타수 2안타 1도루 1득점으로 활약했다.

지난달 15일 LA 다저스전을 시작으로 14경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 빅리그 진출 후 최장 기간 연속 안타 기록을 한 경기 더 늘렸다.

더불어 시즌 타율도 0.321에서 0.324(216타수 70안타)로 상승했는데 통산 3차례나 타격왕을 차지한 팀 동료 루이스 아라에즈(0.3237)를 간발의 차로 제치고 팀 내 타율 1위로 뛰어올랐다. 출루율과 장타율도 0.357, 0.448에서 0.359, 0.449로 소폭 상승했다. OPS(출루율+장타율)는 0.808이 됐다.

양 팀이 0-0으로 맞선 2회초 선두 타자로 나선 컵스의 우완 선발 투수 벤 브라운을 상대로 좌익수 플라이로 물러났다.

4회초에도 좌익수 뜬공으로 물러난 이정후는 양 팀이 1-1로 맞선 7회초 첫 안타를 날렸다. 이번에도 선두 타자로 나선 이정후는 바뀐 투수 제이콥 웹을 상대로 우전 안타를 기록했다.

샌프란시스코 자이언츠 이정후. /AFPBBNews=뉴스1

이어 2루 도루에도 성공했다. 시즌 첫 도루. 그러나 후속 타자들의 불발로 득점으로 이어지진 못했다.

양 팀이 1-1로 팽팽히 맞선 9회초에도 타선에 불씨를 지폈다. 1사 주자 없는 상황에서 다니엘 팔렌시아를 상대로 좌익수 앞으로 타구를 날렸다. 시속 97.8마일(157.4㎞) 포심 패스트볼이었으나 이정후는 타구 속도 98.2마일(158㎞) 하드 히트를 날리며 멀티히트를 완성했다.

이번엔 득점까지 이어졌다. 브라이스 엘드리지의 안타로 3루까지 향한 이정후는 맷 채프먼의 중견수 희생플라이 때 홈을 밟았다.

샌프란시스코는 끝내 웃지 못했다. 이정후의 득점으로 2-1로 앞서 나갔지만 9회말 피트 크로-암스트롱에게 동점 솔로 홈런을 허용했고 무사 2루에서 승부치기로 진행된 10회말 마이클 부시에게 끝내기 안타를 맞고 2-3으로 졌다.

4연승에 실패한 샌프란시스코는 26승 39패로 내셔널리그 서부지구 4위에 머물렀고 컵스는 34승 31패로 내셔널리그 중부지구 공동 3위가 됐다.