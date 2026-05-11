코스피 7800인데 '파란불' 켜진 주가…항공·운송주 눈물

국내 항공·운송주가 11일 장중 나란히 약세에 진입했다. 미국-이란 종전협상이 표류하면서 국제유가가 상승한 여파로 풀이된다.

이날 오전 10시15분 한국거래소에서 코스피 운송·창고 지수는 전 거래일 대비 44.87포인트(2.07%) 내린 2127.80을 기록, 코스피 업종 등락률 최하위를 차지했다.

항공주 가운데 제주항공(4,980원 ▼130 -2.54%)·진에어(6,110원 ▼250 -3.93%)·트리니티항공(875원 ▼31 -3.42%)(옛 티웨이항공)은 4%대, 대한항공(26,050원 ▼1,250 -4.58%)은 3%대 하락세다. 에어부산(1,959원 ▼27 -1.36%)·한국공항(68,800원 ▼3,600 -4.97%)은 2%대, 아시아나항공(7,370원 ▼500 -6.35%)은 1%대 약세다.

이 밖에 STX그린로지스(3,610원 ▼315 -8.03%)는 3%대, 동양고속(65,800원 ▲9,600 +17.08%)·동방(2,430원 ▼80 -3.19%)·천일고속(330,500원 ▲35,500 +12.03%)·한익스프레스(2,610원 ▼20 -0.76%)·인터지스(2,270원 ▼30 -1.3%)·HMM(19,890원 ▼210 -1.04%)은 2%대 약세를 보인다.

이날 국제유가는 WTI(서부텍사스산중질유) 선물 6월 인도분 기준 배럴당 98~99달러에서 등락하고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 10일(현지시간) 트루스소셜에 글을 올려 종전 MOU(양해각서)에 대한 이란 측 답변에 대해 "절대 받아들일 수 없다"고 밝혔다.

트럼프 대통령은 "이란 측 대표자들이라고 하는 이들의 답변을 방금 읽었다"며 "마음에 들지 않는다. 절대 용납할 수 없다"고 했다.