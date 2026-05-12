[오늘 이 종목] "한· 미 조선 협력부터 미래차 밸류체인까지" 상승 사이클 속 핵심주 '삼성화재' 주목

김민수 레몬리서치 대표는 국내 증시에서 한미 조선 협력 기대감과 미래차 밸류체인 확대 테마를 핵심 재료로 꼽았다. 그는 외국인과 기관 수급이 쏠리는 삼성중공업, 차트상 의미 있는 현대모비스, 거래량 상위 종목인 대한광통신, 그리고 포트폴리오 중심주 삼성화재를 핵심 투자 대안으로 제시했다. 특히 삼성화재는 저평가와 배당 매력을 겸비한 보험주의 반등 신호탄으로 주목받았다.

- 김민수 레몬리서치 대표의 수급· 차트· 거래량 필승 전략

오늘 국내 증시는 한·미 간 조선 협력 기대감과 미래차 밸류체인 확대 등 굵직한 테마들이 시장의 핵심 재료로 작용하고 있습니다. 김민수 레몬리서치 대표는 오늘장 필승 전략을 통해 외국인과 기관 수급이 쏠리는 삼성중공업, 차트상 의미 있는 움직임을 보이는 현대모비스, 거래량 상위 종목인 대한광통신, 그리고 포트폴리오의 중심을 잡아줄 삼성화재를 핵심 투자 대안으로 제시했습니다.

1. [수급] 외국인·기관의 선택: 삼성중공업(29,300원 ▼850 -2.82%)

"한·미 조선 협력 본격화 및 부유식 데이터센터 모멘텀"

김민수 대표는 오늘 외국인과 기관이 주목한 첫 번째 종목으로 삼성중공업을 꼽았습니다. 한-미 마스(MAS) 1호 업무협약(MOU) 체결로 양국 간 조선 협력이 본격화될 것이라는 기대감이 커지고 있는 점이 핵심입니다.

투자 포인트: 중동 사태가 종료된 이후 미국 군함 및 LNG 운반선 수주에 대한 기대감이 유효합니다. 이와 함께 해양플랜트와 부유식 데이터센터 관련 모멘텀도 향후 주가 상승을 이끌 주요 요인으로 꼽히며, 새로운 슈퍼사이클 진입 가능성이 긍정적으로 평가받고 있습니다.

2. [차트] 의미 있는 차트 무빙: 현대모비스(629,000원 ▼21,000 -3.23%)

"현대차 아틀라스 효과와 미래차 풀 밸류체인 수혜"

차트상 의미 있는 추세를 형성하고 있는 현대모비스에 대해 김민수 대표는 '현대차 아틀라스 효과'를 주가 상승의 주요 동력으로 분석했습니다.

투자 포인트: 현대차와 기아의 안정적인 실적을 기반으로 글로벌 OEM 업체의 수주 및 AS 사업부의 긍정적인 성과가 기대됩니다. 전동화, SDV(소프트웨어 중심 자동차), ADAS(첨단 운전자 지원 시스템), 휴머노이드 등 미래차의 풀 밸류체인에 고루 참여하고 있다는 점이 강점입니다. 또한 보스턴다이내믹스 IPO 시 최대 수혜가 예상되며, 현재 PER 10배, PBR 0.9배 수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다는 설명입니다.

3. [거래량] 시장의 뜨거운 관심: 대한광통신(23,000원 ▼1,750 -7.07%)

"美 인캡아메리카 인수 완료, 독보적 원가 경쟁력"

거래대금과 거래량이 대거 실리며 시장의 집중을 받는 대한광통신은 미국 광케이블 업체 인수 모멘텀으로 이목을 끌고 있습니다.

투자 포인트: 국내에서 유일하게 광섬유를 자체 생산하는 기업으로 강력한 원가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 최근 미국의 광케이블 업체인 '인캡아메리카' 인수를 완료하며 글로벌 시장 내 입지를 굳혔습니다. 광섬유, 광케이블, OPGW(광복합 가공지선) 등을 주력으로 삼아 광통신 대장주로서의 확고한 성장이 기대됩니다.

4. [포트폴리오 중심] 핵심 주도주: 삼성화재(554,000원 ▲16,000 +2.97%)

"소외된 보험주의 반등 신호탄, 저평가와 배당 매력 겸비"

김민수 대표가 포트폴리오의 중심을 든든하게 잡아줄 핵심 종목으로 선정한 삼성화재는 코스피 랠리에서 다소 소외되었던 보험주의 반등 가능성을 시사합니다.

투자 포인트: 2025년 자동차 보험 손해율 악화로 보험손익이 약 -18% 타격을 입을 수 있으나, 투자손익이 40%로 급증하며 전체 이익 감소폭을 -3% 수준으로 억제할 전망입니다. 금리 레벨 회복에 따라 장기보험의 운용수익 개선도 가시화되고 있습니다. 특히 삼성전자 지분을 1.5% 보유하고 있으며, PER 10배, PBR 1배 수준의 극심한 저평가 상태입니다. 더불어 3.9%의 배당수익률을 제공해 배당 투자처로서의 매력도 돋보입니다.

[김민수 대표의 삼성화재 매매 전략]

목표가: 580,000원

손절가: 460,000원

* 본 내용은 머니투데이방송(MTN) 시장공감 10 - 시선집중 방송 내용을 바탕으로 작성되었습니다 (https://youtu.be/3rIXva0XH_Y?si=wvepj-w4XrZMyUF6)

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