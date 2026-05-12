장민영 기업은행장 "상록수 채권 양도 동의, 조속히 해결하겠다"

IBK기업은행 사옥 전경. /사진제공=IBK기업은행

장민영 IBK기업은행장이 민간 부실채권 처리회사인 '상록수제일차유동화전문유한회사'(상록수)가 보유한 장기연체채권 매각과 관련해 "조속히 해결하겠다"고 밝혔다.

장 행장은 12일 오전 서울 여의도 콘래드호텔에서 기자간담회를 진행하고 "산업은행이 수탁기관이 될 텐데 (새도약기금에) 양도하는 데 대해 동의한다고 암묵적으로나마 얘기했다"며 "지분만 남아 있고 채권 잔액은 없는 상태라 이 부분을 조속히 해결하겠다"고 했다.

기업은행은 과거 보유 채권을 이미 수탁기관에 모두 넘겨 현재는 상록수 주주로서 지분만 보유하고 있다. 연체채권을 새도약기금에 양도하는 데 대해 주주로서 동의하겠다는 입장이다.

상록수는 2003년 10월 카드대란 당시 신용불량자의 부실채권 정리를 위해 10개 금융기관의 참여로 설립된 유동화전문회사(SPC)다. 실제 채권 매각을 위해서는 전체 주주 전원의 동의 절차가 필요하다.

지분은 신한카드가 30%, 하나은행·IBK기업은행·우리카드가 각 10%, KB국민은행과 KB국민카드가 각 5.3%, 4.7%의 지분을 보유하고 있다. 나머지는 대부업체 3곳이 각각 10%씩 보유 중이다.

새도약기금으로 채권이 이관되면 해당 차주에 대한 추심은 중단된다. 상환 능력에 따라 채무 조정과 분할 상환을 추진하면서 기초생활수급자 등 상환 능력이 없는 차주의 채권은 1년 내 자동 소각된다.